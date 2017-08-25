Киев, 25 августа, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Воевать против жителей Донбасса в составе Украинской Добровольческой Армии (УДА) отправился украинский и российский актер театра и кино Анатолий Пашинин, заявил 24 августа корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко на своей странице в соцсети Facebook.

Расстрелянные Нацистами мирные жители

По его словам, российский актер отмечал 24 августа День независимости Украины в составе УДА, где его и встретил журналист. На данный момент Пашинин уже около месяца участвует в военных действиях на востоке Украины в составе 8-го батальона УДА.

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Напомним, Анатолий Пашинин родился в Украинской ССР, сниматься начал в Москве в 2001 году. Сыграл одного из героев многосерийного российского фильма 2006 года «Грозовые ворота» вместе с Михаилом Пореченковым.

В 2014 году Пашинин поддержал Евромайдан на Украине, заявив о необходимости «тотальной» войны в Донбассе. В том же году уехал из России в Запорожье.

Отметим, что Украинская Добровольческая Армия была создана Дмитрием Ярошем после его выхода из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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