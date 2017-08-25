Лондон, 25 августа, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС вокруг Корейского полуострова сигнализирует Вашингтону о том, что Москва недовольна совместными учениями Южной Кореи и США. Так Россия предупреждает о возможном росте напряженности между США и КНДР, пишет британская Financial Times.

Mil.ru Стратегический бомбардировщик Ту-95МС

Издание отмечает, что Кремль делает попытки предотвратить обострение отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, обусловленное ядерной программой Северной Кореи. В Вашингтоне надеются, что российской стороне удастся убедить Пхеньян прекратить испытания, однако Россия пока пытается влиять на ситуацию, доказывая Северной Корее свою беспристрастность.

Financial Times напоминает, что со стороны Москвы и Пекина раздаются призывы заморозить ракетную и ядерную программы Северной Кореи и остановить масштабные учебные маневры южнокорейских и американских вооруженных сил.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын грозился ударить ракетами по американским базам на Гуаме, однако не воплотил угрозу в жизнь. Ряд наблюдателей в Москве увидели в этом признак деэскалации кризиса. Вместе с тем поведение России говорит о ее обеспокоенности учениями США и Южной Кореи, из-за которых может рухнуть хрупкая надежда на урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС РФ совершили плановый полет над акваторией Тихого океана, облетев Японское, Желтое и Восточно-Китайское моря. Их сопровождали истребители Су-35С Восточного военного округа и самолеты радиолокационного дозора и наведения.

Минобороны РФ проинформировало о том, что на отдельных участках маршрута ракетоносцы также сопровождали южнокорейские и японские военные самолеты. В ведомстве напомнили, что полеты подобного рода выполняются регулярно, они соответствуют международным правилам, и границы других государств при этом не нарушаются.