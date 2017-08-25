Варшава, 25 августа, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил в эфире «Польского радио», что Украина защищает Европу от «варварства»: Киев принял на себя «главную тяжесть обороны».

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум. Въезд на Украину

Мачеревич ранее посетил Киев по случаю Дня независимости Украины, где присутствовал на параде в честь праздника. В ходе парада по Крещатику прошли военнослужащие стран НАТО, в том числе и польские.

«В настоящее время Украина принимает на себя главную тяжесть обороны от варварства, которое угрожает всей Европе, и прежде всего её восточному флангу», — сказал министр обороны Польши.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в ходе переговоров с Мачеревичем был затронут вопрос военного сотрудничества между Польшей и Украиной. Кроме того, вопрос о поставках летальных вооружений обсуждался на встрече президента Украины Петра Порошенко с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Напомним, 1 августа министр обороны Польши, выступая на мероприятии по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания 1944 года, заявил, что Советский Союз был в сговоре с нацистской Германией в вопросе уничтожения поляков

По мнению скандально известного главы польского военного ведомства, целое поколение независимой Польши было истреблено в 1944 году из-за сговора между нацистами и Советским Союзом. Мачеревич считает, что это событие повлияло на всю историю последних 80 лет.

Польский министр обороны, ранее неоднократно замеченный в экстравагантных высказываниях, уверен в том, что в августе 1944 года советские войска преднамеренно не оказали помощи Варшавскому восстанию, так как «красная зараза» договорилась с «немецкими палачами» об истреблении польских патриотов.