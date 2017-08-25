Ярославль, 25 августа, 2017, 11:36 — ИА Регнум. В Ярославской области День знаний откроется уроком о «Золотом кольце России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования Ярославской области.

1 сентября

В этом году для учеников с 1 по 8 классы учебный год начнется с рассказа о «Золотом Кольце России» в связи с 50-летием туристического маршрута, который праздновался в Ярославле в минувшие выходные. С недавних пор Ярославль называет себя «Столицей «Золотого кольца». Ученики 9, 10 и 11 классов примут участие во Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России», который пройдет в Ярославле. Это участие запланировано в режиме видеоконференции.

«Министерство образования каждый год нам дает рекомендованный список тематических уроков. В прошлом году, например, мы выбрали тему из этого списка — «Моя будущая профессия». В этом году мы всем ярославским педагогическим сообществом решили в честь полувекового юбилея туристического маршрута выбрать темой «Золотое кольцо России». Мы расскажем о современном Ярославле и других городах «Золотого кольца», о развитии города», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования Ярославкой области Ирина Лобода.