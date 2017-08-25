Якутск, 25 августа, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Обсуждаемая в Минфине РФ реформа по развитию алмазно-бриллиантовой отрасли может привести к необходимости пересмотра алмазодобывающей компанией АЛРОСА сбытовой политики и привести к дополнительной финансовой нагрузке, а потому является очень сомнительным предложением. Вместо АЛРОСА поддерживать гранильную отрасль должно государство и правительство Якутии, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов.

Tatti777 Бриллианты

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О намерении вносить корректировки в действующую схему работы с огранщиками писала газета «Коммерсант», которая называет одним из ключевых обсуждаемых в министерстве финансов РФ предложений по развитию алмазно-бриллиантовой отрасли выделение на внутренний рынок не менее 10% добываемых алмазов для огранки в России. Рассматривается также возможность обнуления ставки НДС для операций по реализации алмазов на внутреннем рынке.

«Очень сомнительное предложение, предполагающее поддержку огранщиков за счёт АЛРОСА, — уверен Юрий Данилов. — Тем более в период, когда компания за счёт аварии на шахте «Мир» понесёт значительные потери. Этим мы усугубим ситуацию в АЛРОСА, которая и так является «дойной коровой» для Якутии».

Эксперт предлагает учесть, что у базирующейся в Якутии алмазодобывающей компании уже есть собственное гранильное производство, которое реализовало в 2016 году бриллиантов на сумму 110,5 млн долларов, то есть в 1,5 раза больше, чем Якутия. Юрий Данилов уверен, что вместо АЛРОСА поддержка гранильной отрасли должна осуществляться государством в лице Минфина в России и ГУП «Комдрагметалл» в Якутии.

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«Кроме того, во всех крупных алмазодобывающих странах, где занимаются бенефикацией (так называемые страны БРАНКС — Ботсвана, Россия Ангола, Намибия, Канада и ЮАР), то есть развивают ограночные производства, сложилась кризисная ситуация с гранильными предприятиями, так как они неконкурентоспособны по сравнению с индийскими и израильскими огранщиками и зачастую занимаются перепродажей алмазного сырья тем же индийским предприятиям», — также напомнил эксперт, предлагая учесть этот момент.

Он также обратил внимание на то, что несмотря на наличие уникальных сырьевых ресурсов, алмазогранильная отрасль Якутии не может реализовать этот потенциал в полной степени, что обусловлено рядом объективных и субъективных причин. В 2016 году три из шести предприятий, занимавшихся огранкой алмазов в республике, — ОАО «Нюрбинский ювелирно-гранильный завод», ООО «Покровский гранильный завод» и «Якутская алмазная компания» — обанкротились.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии уже не первый год обсуждают необходимость помогать предприятиям гранильной отрасли, но пока эта проблема остаётся нерешённой. Решать её ранее собирались созданием фонда развития промышленности, наполнять который, как предполагалось, будут крупные промышленные компании республики. Кроме того, в регионе реанимировали Алмазный совет, который теперь возглавляет экс-глава правительства Якутии, депутат Госдумы РФ Галина Данчикова. Она уверена в необходимости «координировать и систематизировать подходы для развития алмазно-гранильной и ювелирной отраслей».