Донецк, 25 августа, 2017, 11:41 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 24 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 10 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 37 раз, сообщают 25 августа СМИ народных республик.

СВ ДНР ИА Regnum Кастрюля с гильзами. ДНР. 2016

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 10 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по Первомайску, пгт Калиново, Донецкий и Фрунзе, селам Веселогоровка, Молодежное и Калиново-Борщеватое.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, противотанковые управляемые ракеты ПТУР, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, ручные противотанковые гранатометы РПГ, стрелковое оружие.

Читайте также: Под гимн Украины: ВСУ нарушили «школьное перемирие» в Донбассе

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, один мирный житель ранен, всего украинские силовики нарушили режим тишины 37 раз. Под огнем оказались 15 населенных пунктов.

Под огонь украинских силовиков попал мирный житель в возрасте 61 года, пуля попала ему в грудную клетку. Мужчине оказана необходимая медицинская помощь.

Помимо этого, обстрелами украинской артиллерии был поврежден один дом в селе Луково и один — в селе Спартак.

По данным Украины, трое солдат ВСУ получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 22 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Тарамчука.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Ясиноватой, Яковлевки, Спартака, Троицкого, Катериновки, Новоалександровки, Новотошковского, Станицы Луганской.

Напомним, с 25 августа в Донбассе объявлено «школьное перемирие», приуроченное ко Дню знаний 1 сентября. Тем не менее украинские силовики уже успели его нарушить, обстреляв в ЛНР населенные пункты Калиново и Новозвановку.