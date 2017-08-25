Оренбург, 25 августа, 2017, 19:10 — ИА Регнум. В Оренбурге 25 августа началось одно из главных культурных событий года — международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард», которому исполняется 10 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Организаторы обещают звездопад. Ожидается, что гостями с течение кинофестивальной недели станут более 80 знаменитостей российского и мирового кинематографа. Зрителям покажут больше 40 фильмов, 20 из которых заявлены в конкурсной программе.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Ведущие Тимур Родригез и Юрий Стоянов

За час до начала грандиозного культурного события своё мастерство продемонстрировали студенты Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей. Они дали концерт на площади перед спортивно-культурным комплексом «Оренбуржье».

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов исполнили песни из любимых отечественных кинофильмов: «Приходите завтра», «31 июня», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Женщина, которая поет», «В Кейптаунском порту», «Небесный тихоход», «Девчата», «Стиляги», «Красный жемчуг любви», «Песни моря» и «Человек-амфибия».

Наталья Хомутова ИА REGNUM Президент Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард» в городе Оренбурге Татьяна Воронецкая и народный артист России Олег Меньшиков на звёздной дорожке

Концерт продлился до шествия по звездной дорожке знаменитых киноактеров, кинорежиссеров, кинопродюсеров, кинокритиков, спонсоров и меценатов из числа постоянных партнеров кинофестиваля.

Шоумены Юрий Стоянов и Тимур Родригез стали ведущими церемонии открытия.

Народный артист России Олег Меньшиков получил приз за вклад в киноискусство — статуэтку «Сарматский лев». За годы фестиваля сложилась традиция гладить у льва нос и загадывать желание. Меньшиков пошутил, что у оренбуржцев такая традиция раз в год, а он теперь может делать это ежедневно.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Вручение приза Олегу Меньшикову

Международное жюри X юбилейного кинофестиваля возглавил культовый кинорежиссёр, сценарист и художник из Казахстана Рустем Абдрашев.

В состав международного жюри вошли популярный австрийский актёр Вольфганг Черни, член Международной ассоциации кинопрессы FIPRESSI, филолог, киновед, журналист и писатель из Испании Ева Педро, польский кинокритик, журналист, программный директор международного кинофестиваля «Горизонты» во Вроцлаве Малгожата Садовска и известная российская актриса Эльвира Болгова.

В международном конкурсе будут представлены 10 фильмов, созданных кинематографистами Франции, Армении, Бельгии, России, Македонии, Литвы, Германии, Казахстана, Киргизии, Ирана, Латвии, Италии и Австрии.

Жюри российского конкурса «Сплетённые параллели» возглавит продюсер компании «Kazakhstan Cinema LTD» Диана Ашимова.

В состав российского жюри вошли киновед, продюсер, руководитель портала «Proficinema», преподаватель Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова Нина Ромодановская, легендарный израильский режиссёр, сценарист, продюсер, журналист-военкор и фотограф Сергей Гранкин, а также известный продюсер, директор кинопрокатной компании «Amadeus Entertainment» Иво Фиоренца из Италии.

В российском конкурсе представлены 10 картин, половина из которых дебютные.

Почётный гость фестиваля Олег Меньшиков признался, что был очень восхищён программой фестиваля. «Такое количество программ, такой отбор! Удержать на плаву такой корабль 10 лет — это огромная, огромная работа».

Пока в здании СКК «Оренбуржье» открывался кинофестиваль, вне стен тоже был праздник. Учащихся института искусств сменили творческие коллективы и исполнители города Оренбурга: артисты Дворца культуры «Молодежный»: школа-студия балета Аллы Духовой «Тодес», Артем Грачев и Арт-группа «Хорошее настроение», вокальная группа «Колорит», студия эстрадного мастерства «Класс», вокальный дуэт «Злато», народный хореографический коллектив «Лора-данс» и солист Сергей Дьяков, муниципальный ансамбль русской песни «Раздолье».

После завершения церемонии открытия кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» на той же сцене под открытым небом начался концерт группы «Челси» — поп-рок-проекта популярного композитора и музыкального продюсера Виктора Дробыша.