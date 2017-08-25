Чебоксары, 25 августа, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обрушения здания по улице Гражданской в Чебоксарах завершилось обвинительным приговором и наказанием в 20 тыс. рублей штрафа. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя СУСК по Чувашии Олег Дмитриев, виновным признан директор подрядной организации, которая возводила пристрой к зданию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

Административное двухэтажное здание по улице Гражданской, 30 частично обрушилось при проведении строительных работ 10 ноября 2016 года. В результате происшествия никто не пострадал. В ходе прокурорской проверки было установлено, что собственником здания является общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих», арендатором — ООО «Региональное предприятие Всероссийского общества глухих». Площадь обрушения составила 80 кв. метров. В результате имущественный ущерб на 2,8 млн рублей причинен общественной организации и субарендаторам помещений.

«Причиной стало нарушение правил безопасности и невыполнения необходимых работ при строительстве пристроя к зданию. В частности, на производство строительных работ отсутствовала проектная документация, за два дня до обрушения стен истек срок действия разрешения на строительные работы на объекте. Так как фундамент долгое время был в открытом состоянии, то требовалось оценить его состояние перед возобновлением работ, но этого сделано не было», — сказал Олег Дмитриев.

Подрядчик принял меры по возмещению ущерба и устранению последствий обрушения конструкций указанных стен. Директора подрядной организации признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба»). Ему назначено наказание в виде 20 тыс. рублей штрафа.

Напомним, ранее обрушение здания произошло в Чебоксарах в 2012 году: в посёлке Новые Лапсары по ул. Совхозная обрушилась стена общежития. Как ранее сообщало ИА REGNUM, тогда специалисты зафиксировали локальное сползание и выпад слоя кирпичной кладки торцевой стены третьего и четвертого этажей. В ходе разбирательств выяснилось, что в общежитии самовольно переоборудовали душевые кабины — в результате стена отсырела и обрушилась.

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