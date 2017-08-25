Гуанчжоу, Китай, 25 августа, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР подтвердило информацию о формировании еще одного тайфуна в 620 км восточнее Филиппин. Тропический ураган движется к побережью Китая со скоростью более 20 км/ч.

NASA Johnson Space Center Тайфун

По прогнозам синоптиков, стихия ударит по прибрежным провинциям уже 27 августа. Китай, не успев оправится от удара сильнейшего тайфуна Хато, готовится к новым разрушениям, вызванным ураганным ветром, многометровыми волнами и сильнейшими ливнями, пишет «Чжунго синьвэнь».

Более 2,7 млн домов по-прежнему обесточены, коммунальные службы пытаются восстановить электроснабжение в прибрежных населенных пунктах, которые наиболее пострадали от удара стихии.

По данным метеорологического бюро, новый тайфун накроет провинцию Гуандун, ухудшение погоды также будет наблюдаться в Фуцзяни и островной провинции Хайнань. Власти указанных регионов оповещены о грядущем ухудшении погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, более трех тысяч военнослужащих принимают участие в ликвидации последствий самого разрушительного с начала года тропического урагана «Хато». Около тысячи солдат гарнизона НОАК в Макао впервые за последние 18 лет будут привлечены к восстановлению особого административного района.