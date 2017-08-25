Санкт-Петербург, 25 августа, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Из-за ливневых дождей, которые обрушились на Санкт-Петербург и Ленинградскую область вечером 24 августа и в ночь на 25 августа, проезжая часть многих улиц и площадей оказалась залита водой. Особенно пострадали южная часть Петербурга и пригороды, где сильные осадки обернулись настоящим потопом и резко осложнили дорожную обстановку.

Https://vk.com/spb_today Потоп на улицах Петербурга (скриншот группы «ДТП и ЧП»)

О том, что на Петербургский регион идут сильные дожди, метеорологи предупредили заранее, объявив оранжевый уровень опасности. Управления МЧС по Петербургу и по Ленобласти рассылали смс-сообщения на мобильные телефоны жителей, предупреждая о наступлении непогоды. Однако слабым звеном оказалась не система оповещения, а канализация, не справлявшаяся с потоками хлынувшей с неба воды.

Поздно вечером в четверг корреспондент ИА REGNUM наблюдал, что водой почти целиком оказались залиты Шоссе Революции и проспект Энергетиков в Красногвардейском районе города. Автомобили влетали в глубокие лужи, поднимая за собой и перед собой веер воды, а затем вынужденно снижали скорость, чтобы вода не попала в воздухозаборники двигателей. Однако даже на небольшой скорости движение автомобилей напоминало ход судов по реке, за которыми расходятся волны.

Тяжелая дорожная обстановка, возникновение так называемого аквапланирования — «всплывания» колёс автомобиля при движении по лужам — еще накануне привели к увеличению числа ДТП.

Сложная ситуация на дорогах сохранилась и утром 25 августа. Как выясняется, система ливневой канализации во многих местах за ночь так и не справилась со своей задачей, и на улицах и площадях образовались настоящие «озёра». Особенно сложная ситуация, уже по традиции, сложилась в южной части города и в пригородах.

«В микрорайоне Славянка разлив воды, видимо, после дождя. Канализация не справляется, много машинок сломалось», — сообщают очевидцы в соцсетях из Пушкинского района, где в последние годы идет активное жилищное строительство.

«В Петергофе (Петродворцовый район) при выезде из Ломоносова такая же река. Потонуло несколько машин и 2 маршрутки, в т.ч. один «пазик», брюхо в воде. Пассажиры в моей маршрутке орали ехать в объезд через другой населенный пункт, даже кому совсем туда не надо, но кое-как проехали окольными дорогами», — откликнулся житель блистательного петербургского пригорода.

«Я в Петергофе вышел с собакой погулять, в одну сторону пошел — река вместо дороги, в другую — озеро», — подтвердил еще один житель.

«Мне сегодня утки дорогу переплывали», — добавляет другой горожанин

«В Ломоносове у вокзала то же самое, магазины позаливало, по колено воды на пешеходном», — добавляет обитатель Ораниенбаума (Ломоносова).

Как сообщается в популярном городском паблике «ДТП и ЧП», в Ломоносове движение по Привокзальной площади закрыто, на месте подтопления работают сотрудники Водоканала и МЧС.

«Воды на проезжей части настолько много, что она заливает салоны автобусов и машин, а также не работает магазин в торговом центре универсам «Лайм» <…> у автобусов и маршруток пол затопляет, легковушки тонут», — отмечают очевидцы.

Проблемы с залитыми улицами в пригородах Петербурга повторяются ежегодно при сильных дождях. Причина их в недостаточной развитости или даже полном отсутствии «ливнёвок», которые более-менее справляются со своей задачей на основной территории города.

Автомобилисты делятся в соцсетях своими впечатлениями о том, как они преодолевали водные преграды. Дело в том, что некоторые водители переоценили возможности своих автомобилей и заглохли в результате гидроудара двигателя.

«Хуже, чем в прошлом году. Сдуру въехал сегодня, но вроде все норм, преодолел преграду, но, пока плыл, конечно, мысли всякие были, и о гидроударе, и как вылезать из машины, если заглохнет. Про работу и не думал))))», — написал один из участников популярной группы в соцсети.

Его собеседники предложили воспользоваться опытом джиперов и устанавливать на автомобили шноркели — устройства для обеспечения работы двигателя под водой.

Добавим, что, по прогнозу синоптиков, 25 августа во второй половине дня в Петербурге и пригородах вновь ожидаются дожди, однако в этот раз, к счастью, они будут кратковременными.