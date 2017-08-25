Красноярск, 25 августа, 2017, 11:05 — ИА Регнум. В Красноярске наконец-то привели в порядок мозаичное панно «Родина-мать» на фасаде кинотеатра «Родина». Вандалы нанесли на изображение граффити ещё в мае 2017 года.

Исполком Красноярского регионального отделения ОНФ. Оnf.ru Вандалы расписали граффити уникальное панно «Родина-мать» в Красноярске

О том, что издевательская надпись убрана с уникального изображения, ИА REGNUM сегодня, 25 августа, сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Хотелось бы отметить, что администрация отреагировала на протесты общественности, предприняв меры не только для устранения последствий, но и для предотвращения подобных случаев в будущем», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Грушевская.

«В целях недопущения повторных вандальных действий объект обнесён забором, охрана осуществляется частным охранным предприятием в круглосуточном режиме», — приводят красноярские народофронтовцы фрагмент из ответа мэрии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2017 года неизвестные испортили мозаичное панно «Родина-мать», расписав его граффити. Этот факт возмутил красноярцев, ведь панно, о котором идёт речь, является объектом культурного наследия. Представители ОНФ обратились в мэрию с просьбой ликвидировать последствия акта вандализма.

В июле в мэрии заявили, что здание кинотеатра «Родина» передано в городскую казну, и с 1 июня 2017 года объект охраняется частной охранной организацией в рамках исполнения контакта.

Мозаичное панно «Родина-мать» было создано в 1960 году ветераном Великой Отечественной войны, художником Евгением Кобытевым.