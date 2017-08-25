Москва, 25 августа, 2017, 11:04 — ИА Регнум. В России за последние четыре года продажи фотоаппаратов сократились примерно на 30%,. Особенно спрос упал на компактные аппараты, сообщили в Роскачестве.

Фотоаппарат

Ведомство ожидает, что 2017 год может стать первым годом, когда фотоаппаратов со сменными объективами будет продано больше, чем известных всем «мыльниц».

Специалисты связывают это с высокой конкуренцией со стороны смартфонов, которые попросту вытесняют компактные фотоаппараты.

Среди потребителей сложилось устойчивое мнение, что дорогой фотоаппарат со съемной оптикой — залог отличных фотографий. Чтобы проверить это, а также оценить эти высокотехнологичные товары по всем важным для потребителя параметрам,

Между тем, Роскачество все же провело исследование 35 моделей со сменной оптикой самых популярных брендов, среди которых Canon, Fujifilm, Samsung, Nikon, Panasonic и Sony.

В общем рейтинге фотоаппаратов со сменной оптикой не оказалось модели, которая дотянулась бы до максимальных 5,5 баллов. Однако, получив около 4,5 баллов общей оценки рейтинга лучшими стали: Panasonic DMC-GX8 с объективом Lumix GX Vario 12−35 mm, Samsung NX1 с объективом NX 16−50mm и Sony Alpha 7 II c объективом SEL FE 28−70 mm.

В ходе исследования было разеяно несколько мифов. В частности, оказалось мифом утверждение, что чем дороже фотоаппарат, тем лучше фотографии. Как выяснилось в ходе исследования, по качеству изображения, так и по цветопередаче недорогие компактные фотоаппараты обгоняют некоторые модели со съемным объективом.

Кроме того, по данным исследования Роскачества, нельзя утверждать, что «зеркалки» снимают лучше «беззеркалок». Они снимают одинаково. Просто зеркальные фотоаппараты массивнее, тяжелее и дороже. Но на этот вопрос никогда не будет однозначного ответа, это вопрос личных предпочтений.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируется возродить производства цифровой фототехники. В 2018 году на российских и зарубежных рынках может появиться легендарный фотоаппарат «Зенит». Он будет выпускаться на Красногорском заводе им. Зверева (КМЗ).

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