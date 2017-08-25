Минск, 25 августа, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Белоруссия и Куба планируют совместные проекты по биомедицине, фармации, сельскому хозяйству и информационным технологиям, сообщает 25 августа пресс-служба государственного комитета Белоруссии по науке и технологиям.

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Согласно сообщению, соответствующее соглашение подписал гендиректор Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) Белоруссии Петр Бровкин и заместитель министра науки, технологий и природных ресурсов Кубы Данило Алонсо Медерос.

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Обе стороны также обязались обмениваться технологической информацией для экономического развития и реализовывать проекта по использованию инструментов промышленной собственности. Помимо НЦИС и кубинского министерства науки, в сотрудничестве примет участие Кубинское ведомство по промышленной собственности.

Напомним, НЦИС является структурой госкомитета Белоруссии по науке и технологиям и отвечает за охрану прав на объекты интеллектуальной собственности. Кубинское ведомство по промышленной собственности, в свою очередь, подчинено министерству науки Кубы и регистрирует права на промышленную собственность.

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