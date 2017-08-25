Секретарь Союза писателей России вступился за Сталина и директора гимназии
Пермь, 25 августа, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Секретарь союза писателей России, а также председатель Пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия» Игорь Тюленев прокомментировал ситуацию с появлением портрета Иосифа Сталина на фасаде одной из школ города, сообщает ИА REGNUM.
«Сталин — это выдающийся государственный деятель, который увеличил промышленный потенциал страны, привел государство к победе в войне», — считает известный пермский писатель.
Кроме того, как отмечает Тюленев, Сталин был высокообразованным человеком: «разбирался в лингвистике, читал все новые романы, просматривал все фильмы, во всем разбирался и жил не для себя».
Исходя из вышесказанного, общественник делает вывод, что изображение Сталина в ряду других государственных и общественных деятелей России вполне уместно, а директор учебного заведения Раиса Зобачева поступила мужественно.
«Директор Дягилевской гимназии Раиса Зобачёва — молодец! Мужественная женщина, которая не побоялась кучки этих либералов, которые нападают, как шакалы. И на плакате ведь не только Сталин. Там целая плеяда выдающихся личностей. Там и Есенин, и Толстой, и Достоевский. Давно пора изучать всю историю, без купюр», — резюмирует Тюленев.
Напомним, на фасаде Дягилевской гимназии в городе Перми был опубликован плакат с изображением известных исторических деятелей России, в их числе был и Иосиф Сталин. Изображение вызвало недовольство нескольких человек в социальной сети Facebook, что стало поводом для публикации в местных СМИ.
Отметим, что Иосиф Сталин, по данным опроса общественного мнения, проведенного Левада-центром, считается самой выдающейся личностью в мировой истории. Второе место разделили между собой президент России Владимир Путин и великий русский поэт Александр Пушкин.