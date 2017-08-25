Пермь, 25 августа, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Секретарь союза писателей России, а также председатель Пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия» Игорь Тюленев прокомментировал ситуацию с появлением портрета Иосифа Сталина на фасаде одной из школ города, сообщает ИА REGNUM.

Виталий Попов ИА REGNUM Секретарь союза писателей России, председатель Пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия» Игорь Тюленев

«Сталин — это выдающийся государственный деятель, который увеличил промышленный потенциал страны, привел государство к победе в войне», — считает известный пермский писатель.

Кроме того, как отмечает Тюленев, Сталин был высокообразованным человеком: «разбирался в лингвистике, читал все новые романы, просматривал все фильмы, во всем разбирался и жил не для себя».

Исходя из вышесказанного, общественник делает вывод, что изображение Сталина в ряду других государственных и общественных деятелей России вполне уместно, а директор учебного заведения Раиса Зобачева поступила мужественно.

«Директор Дягилевской гимназии Раиса Зобачёва — молодец! Мужественная женщина, которая не побоялась кучки этих либералов, которые нападают, как шакалы. И на плакате ведь не только Сталин. Там целая плеяда выдающихся личностей. Там и Есенин, и Толстой, и Достоевский. Давно пора изучать всю историю, без купюр», — резюмирует Тюленев.

Напомним, на фасаде Дягилевской гимназии в городе Перми был опубликован плакат с изображением известных исторических деятелей России, в их числе был и Иосиф Сталин. Изображение вызвало недовольство нескольких человек в социальной сети Facebook, что стало поводом для публикации в местных СМИ.

Отметим, что Иосиф Сталин, по данным опроса общественного мнения, проведенного Левада-центром, считается самой выдающейся личностью в мировой истории. Второе место разделили между собой президент России Владимир Путин и великий русский поэт Александр Пушкин.