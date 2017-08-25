Чебоксары, 25 августа, 2017, 10:46 — ИА Регнум. В Чувашии с наступлением жаркой погоды в ряде муниципалитетов посыпались жалобы жителей в надзорные органы на запахи, стоки и загрязнённый воздух. В центре внимания контролирующих органов оказалась ситуация в Чебоксарах, Новочебоксарске, Цивильском, Чебоксарском и Ибресинском районах. Многочисленные жалобы подтверждаются, по ряду обращений продолжаются проверки, возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба прокуратуры Чувашии Новочебоксарск. Стоки.

Чебоксары

Столица Чувашии с приходом долгожданной летней жары получила неожиданный «бонус»: в Чебоксарах периодически появляется зловоние. Особенно остро запах ощущается в Новоюжном (спальном) районе столицы. Жители регулярно жалуются в надзорные органы, администрацию города и правительство, подозревая, что источником может являться расположенная в Чебоксарском районе птицефабрика. По городу из уст в уста стали передавать страшилки о том, что этот запах может быть ядовит и поэтому надо плотно закрывать окна, двери, не гулять с детьми и вообще при появлении запаха стараться реже выходить на улицу. В местной мэрии это опровергают. Республиканская власть молчит.

Управление Роспотребнадзора заявляет о проведении внеплановой проверки птицефабрики, её итоги пока не озвучены.

«На основании многочисленных обращений граждан на наличие запаха в Чебоксарах и Чебоксарском районе в течение лета регулярно проводятся лабораторные исследования атмосферного воздуха. В последних пробах атмосферного воздуха, отобранных 10 августа 2017 года на западной окраине деревни Асакасы Чебоксарского района (около пруда) в зоне влияния пометохранилищ птицефабрики ООО «Агрохолдинг «Юрма», установлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) содержания аммиака в 2,3 раза», — говорится в сообщении ведомства.

Цивильский район

Экологическая ситуация беспокоит не только жителей Чебоксар и Чебоксарского района. В Цивильском районе в ходе проверок выявлено, что здесь сливают отходы производства в аварийные очистные сооружения — в результате отходы, в том числе ядовитые, стекают в овраги. В связи с нарушением правил обращения экологически опасных веществ возбуждено уголовное дело.

«Индивидуальным предпринимателем из Казани, который занимается выделкой и окраской меха, использовались химические средства, в том числе содержащие хром, который относится к веществам первого класса опасности. При этом сточные воды сбрасывались в очистное сооружение, которое находится в аварийном состоянии и надлежащим образом не функционирует. В результате неочищенные отходы производства стекали в овраг лесного массива», — сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии и региональном СУСК.

В следственном управлении уточнили, что для сброса сточных вод злоумышленник подвёл к очистным сооружениям канализационные трубы. Очистные сооружения находятся на балансе муниципалитета. По данным следствия, химическими веществами загрязнено 720 кв. метров почвы. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

Ещё один вопиющий случай выявлен во Второвурманкасинским сельском поселении Цивильского района. По данным прокуратуры, АО «Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод» сбрасывало отходы производства в очистное сооружение, переданное в 2009 году в муниципальную собственность поселения и находящееся в аварийном состоянии.

«Администрацией поселения гарантирующая организация для обслуживания данного объекта не определена. Меры по поддержанию работоспособности и нормальному функционированию очистного сооружения нет принимались. В результате выявлены факты сброса в овраг лесного массива костей трупов животных в мешках, хранения на площадках под открытым небом пришедших в негодность люминесцентных ламп, лома цветного металла, отсутствие при въезде на территорию завода дезинфекционного барьера. Имели место и иные нарушения законодательства, в том числе об охране труда», — говорят в надзорном ведомстве.

Должностные лица ветеринарно-санитарного утилизационного завода и глава сельского поселения привлечены к административной ответственности. На них наложены штрафы на общую сумму 66 тыс. рублей.

Новочебоксарск

В Новочебоксарске обнаружили разлившиеся сточные воды.

«С выездом на место установлено, что вблизи полигона и сортировочного завода по улице Промышленная г. Новочебоксарска, эксплуатируемого АО «Управление отходами», из канализационных колодцев разлились сточные воды, которые потекли вдоль грунтовой дороги в лесной массив», — констатируют контролирующие органы, десант из которых (прокуратура, управления Роспотребнадзора, Росприродназора и Росреестра, мэрия, Минприроды) побывал на месте, где обнаружен источник зловония.

Изъяты образцы поверхностного слоя почвы, взята на проверку вода.

«В настоящее время прокуратурой города принимаются меры по установлению причиненного окружающей среде ущерба, выявлению виновных в совершении правонарушения лиц и привлечению их к ответственности», — сообщают в прокуратуре.

Ибресинский район

В надзорные органы пожаловались жильцы многоквартирных домов по улице Советская посёлка Ибреси. Они просили обратить внимание на деятельность коммерческого предприятия, занимающегося производством древесного угля.

«В ходе проверки установлено, что на прилегающем к многоквартирным домам земельном участке коммерческая организация осуществляет деятельность по лесозаготовке, лесопереработке и производству древесного угля. Производство древесного угля по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека относится ко II классу опасности. Для таких организаций разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны — однако он не был обоснован проектом санитарно-защитной зоны с соответствующими расчетами. Производственный лабораторный контроль, в том числе за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов объекта, юридическим лицом не организован», — пришли к выводу в ведомстве.

На директора коммерческой организации и самого юридического лица завели дела об административных правонарушениях, материалы переданы в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности.

Напомним, что ранее в Ибресинском районе разбирались и искали виновных в ухудшении качества питьевой воды республики. Республиканские власти сослались на непогоду, заявив, что «из-за дождей произошло сильное загрязнение и помутнение водохранилища», «засорился водоприемник», в результате «сильно ухудшилось качество воды». Районная прокуратура вскрыла ряд нарушений в работе муниципального предприятия и оштрафовала его руководство. При этом ранее в Ибресинском районе были построены биологические очистные сооружения, на природоохранные мероприятия ушло 160 млн рублей.

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