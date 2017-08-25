Якутск, 25 августа, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Родителям школьников в селе Пригородное под Якутском не разрешили проводить митинг в защиту прав детей на комфортное обучение. Люди не оставляют намерения собраться на акции протеста и намерены подать повторную заявку в администрацию населённого пункта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советские школьники, 1 сентября. СССР

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Бороться есть за что: единственная школа в селе переполнена, детей учится в 4 раза больше, чем положено. Из-за дефицита мест в учреждении образования руководство планирует организовать учебу в начальной школе в две смены, пишет ИА SakhaDay.

«Само здание типовой сельской школы рассчитано на 120 школьников, — цитирует издание маму одного из учеников Елизавету Иванову. — Сейчас в нём 467 детей — это 360 школьников и 140 учеников физматкласса. В четыре раза больше! В кабинете класса, рассчитанном на 14 мест, учатся по 25−28 человек. Нас это категорически не устраивает».

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Другая проблема — отсутствие автобуса для доставки детей в образовательное учреждение. Многим школьникам трудно добираться на уроки, часто приходится идти пешком по грязи, особенно сложная ситуация в распутицу. Кроме того, существует опасность нападения бродячих собак, а у родителей нет возможности сопровождать детей, все работают.

«Весной поехали в Пригородное, так там, кроме этой главной улицы, нормальной улицы-то и не было, от забора до забора озёра! И как детям добираться до школы?», «Начальник управления образования на все вопросы, которые задают родители на встречах с мэрией, обычно закатывает глаза, хмурит брови, краснеет или дает какой-то нелепый ответ вроде «А в село Пригородное даже из Хатас ездят учиться!» Зачем такой начальник?», — поддержали родителей школьников из Пригородного в соцсетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблема переполненности школ остро стоит также в Якутске, где в классах иногда вынуждены учиться до 43 детей. Раздевалок, учительских, спортзалов и даже столовых в таких учреждениях образования уже просто нет, но мест в школах всё равно катастрофически не хватает.

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