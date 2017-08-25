Ярославль, 25 августа, 2017, 10:36 — ИА Регнум. В течение двух лет количество ДТП в регионах страны, где действует программа «Безопасные и качественные дороги, должно снизиться в два раза. Об этом министр транспорта Максим Соколов заявил в ходе визита в Ярославль 24 августа. Соколов проинспектировал ход работ в агломерации «Ярославская» Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Министр транспорта в Ярославле

В России 96,5% дорог региональные. И если федеральные трассы находятся в нормативном состоянии, то в регионах еще много проблем, решить которые помогает федеральная программа «Безопасные и качественные дороги».

«В следующем году необходимо оптимизировать транспортный поток с учетом рекомендаций профильных ведомств. В итоге в течение двух лет количество ДТП должно снизиться в два раза — это наша общая ключевая задача. В 2018 году программа «Безопасные и качественные дороги» будет продолжена, на ее реализацию запланировано привлечь более миллиарда рублей», — сказал министр транспорта Максим Соколов.

В Ярославле в рамках программы в текущем году планируется отремонтировать 34 дороги протяженностью более 54 км. Разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. Всего за два года только в Ярославле планируется отремонтировать более 100 км дорог. На реализацию программы «Безопасные и качественные дороги» в Ярославле направлено из различных источников более миллиарда рублей.

Основные работы по проекту выполняют 3 подрядные организации из Вологды, Углича и Москвы. В ходе совещания местные власти признали, что есть некоторое отклонение от графика, причиной чего была названа дождливая погода. Готовность улиц по программе «Безопасные и качественные дороги» составляет от 50 до 90%. По программе предусмотрена новая пластиковая разметка, замена и модернизация светофоров, восстановление пешеходных переходов и искусственных неровностей.