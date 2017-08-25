Мурманск, 25 августа, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Российский танкер, перевозящий сжиженный природный газ, стал первым торговым судном, прошедшим через Арктику, не прибегая к помощи ледокола, сообщает 25 августа Военное обозрение.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика.

Данное событие не обошло стороной и крупные американские СМИ, так CNN отмечает, что корабль «Кристоф де Маржери» совершил плавание от Норвегии до Южной Кореи за рекордные 19 дней, что на 30% быстрее обычного маршрута, совершаемого через Суэцкий канал.

Кроме того, танкер преодолел расстояние между двумя удаленными российскими портами, известное как Северный морской путь (СМП), в рекордные шесть с половиной дней.

Путешествуя по СМП, корабли, как правило, сопровождаются атомными ледоколами, чтобы пробиться через толщу льда, но «Кристоф де Маржери» разработан по специальной технологии, позволяющий проходить льды толщиной 2,1 м.

Данный рейс танкера, принадлежащего Совкомфлоту, говорит о высоком потенциале использования СМП.

Напомним, российский корабль получил свое имя в честь французского предпринимателя Кристофа де Маржери, трагически погибшего 20 октября 2014 года в аэропорту «Внуково». Бизнесмен внес большой вклад в развитие экономических отношений между Россией и Францией.