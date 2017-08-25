Ярославль, 25 августа, 2017, 10:04 — ИА Регнум. На базе Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 28−30 августа пройдет первый Российский студенческий педагогический слёт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЯГПУ.

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Более 200 посланников практически всех педагогических университетов страны соберутся в Ярославле. Большая часть будущих педагогов уже сейчас работает вожатыми детских объединений в рамках Российского движения школьников, вожатыми в детских загородных лагерях. Именно такие активисты и станут участниками слёта.

«В каждом регионе есть организации Российского движения школьников, но у нас не хватает вожатых. Мы хотим предложить членам РДШ создать что-то вроде Российского движения вожатых. Если они это одобрят, то каждый приедет в свой регион и начнется создание новой организации на местах» , — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЯГПУ

Экспертами слёта станут ведущие преподаватели педагогических университетов страны, Российская академия образования.

Слёт проводится в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего образования в области образования «Образование и педагогические науки» и Российского студенческого центра.