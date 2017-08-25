Воронеж, 25 августа, 2017, 09:49 — ИА Регнум. В Воронеже оценили стоимость строительства одной из трех веток легкого метро. Как отмечалось на VIII заседании Российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды, которое прошло в Воронеже 24 августа, по предварительным данным, ветка протяженностью около 20 километров, которая соединит спортивный комплекс «Олимпик» и гипермаркет «Метро», обойдется в 25 млрд рублей. Срок окупаемости проекта оценивают в 15 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Как сообщает «Коммерсантъ-Черноземье», первый вице-мэр Вадим Кстенин, представляя бизнес-план проекта, заявил, что восстановление рельсового трамвая, который в Воронеже появился еще в 1926 году и был благополучно уничтожен городскими властями к 2009-му, «невозможно, но при этом в городе хорошие геологические условия для строительства метро».

Согласно проекту, на первой ветке могут быть построены 18 станций и одно депо. При этом составы должны быть с автопилотом — то есть без машинистов. Первый этап реализации проекта, то есть строительство этой ветки, в перспективе, по мнению разработчиков, должен обеспечить не менее половины всего городского пассажиропотока.

Уже определены градостроительные ограничения для земельных участков рядом со станциями и путями в районе железнодорожного вокзала Воронеж-1 в историческом центре города. Замминистра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Коиши Йошида выразил готовность японской стороны помочь в подготовке документов и обещал в ближайшее время назвать партнера проекта с японской стороны.

Между тем ни источники финансирования, ни сроки — даже примерные — реализации проекта пока не называются, хотя уже до 20 декабря должно быть готово техническо-экономическое обоснование строительства метро в Воронеже.

Планы властей между тем вызвали бурные дискуссии в соцсетях — кто-то посчитал идею строительства метро в Воронеже сомнительной и нереализуемой, кто-то воспринял идею с оптимизмом.

«За 35 миллиардов можно каждому жителю по машине подарить и вылечить дороги», — предложил один из воронежцев.

«Они объезд на М4 шестой год строят, а тут 20 км подземки», — написал другой участник дискуссии.

«35 миллиардов, при бюджете города 3,2 в год. Т. е. «отобьется» такой проект, если в год метро будет приносить городу чуть меньше всего годового бюджета. К тому же метро городу не нужно. Дело в том, что метро для Воронежа — чистой воды популизм. Кто-то считал эффективность? Нам подойдёт евротрамвай, если говорить о скоростном рельсовом транспорте», — написал участник одной из групп в соцсети, добавив, что считает того, кто верит в проект метро, «очень наивным» человеком.

Сомневаются воронежцы и в том, что появление метро в Воронеже неожиданно решит проблему дорожных заторов: «Пробок не будет меньше, так как пробки у нас из-за большого количества машин, у нас в каждый район одна главная улица идёт, через которую утром и вечером едет большой поток машин, а метро ещё больше усугубит ситуацию, сейчас отберут одну полосу, и строительство все дороги перекроет, если на 9 Января все лето мост 100-метровый не могут построить, поразрыли, а метро они будут лет пять строить, как бы не больше».

"Н-да… У нас подземные парковки строят после строительства дома. А тут метро хотят под городом делать…» — выразила опасения жительница города

«Если средства не будут найдены, кто-то получит немаленькую сумму за проект метро, заказ, размещенный на сайте госзакупок. И на этом все закончится», — уверена другая горожанка.

«Если и будет в нашем городе метро, то только надземное. По природным свойствам не получится под землёй проложить. Хотя, судя как 9 Января окружную делают, то ни наземного, ни подземного, ни воображаемого метро нам не видать», — считает пользователь соцсети.

Между тем опасения воронежцев, что строительство метро может даже не начаться, далеко не беспочвенны. Дело в том, что идею строительства легкого метро городские власти вынашивают чуть ли не 10 лет, и в том числе именно на легкое метро предлагалось когда-то заменить «несовременные» и «неэкологичные» трамваи. Последние с улиц действительно убрали. Проблему пробок это никак не решило, а о легком метро вспоминали раз в несколько лет. Так, в 2013 году заявлялось о возможности строительства наземного метро с подземными участками. Реализация проекта оценивалась в 18 млрд рублей, однако тогда он так и остался на бумаге.