Москва, 25 августа, 2017, 09:46 — ИА Регнум. За неделю, завершившуюся 25 августа, российские Воздушно-космические силы (ВКС) совершили в Сирии более 360 вылетов, уничтожив более 1 тыс. объектов международных террористических группировок, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Syria.mil.ru ВКС РФ в Сирии

В документе также отмечается, что российские беспилотники вылетали 140 раз и обнаружили 190 объектов террористов.

По данным российского военного ведомства от 18 августа, в Сирии за неделю было уничтожено свыше 730 террористических объектов. Боевых вылетов ВКС РФ осуществили более 290.

Кроме того, российские ВКС продолжают поддерживать сирийскую армию в операции против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Акербат (провинция Хама). Ранее видео ударов ВКС РФ по авто‑ и бронетехнике боевиков опубликовано на канале Минобороны РФ на портале YouTube.

В ходе операции 18 августа российские военные уничтожили танк, два грузовика и «джихад-мобиль» террористов. Операция проводилась с целью поддержать правительственные силы в окружении крупной группировки боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Акербата — там террористы пытались вырваться из окружения.

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ВКС РФ в Сирии уничтожают бронетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобильный транспорт террористов. Напомним, отряды боевиков, которые не успели покинуть «Акербатский котел», были заблокированы правительственными силами — кольцо замкнулось в районе населенного пункта Итрия и газового поля Аш-Шаир.

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Тем не менее отмечается, что большая часть боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) успела бежать в направлении города Дейр эз-Зор — последнего оплота террористов в Сирии.

Россия оказывает поддержку правительственным войскам Сирии в борьбе с террористами с сентября 2015 года. Первые удары ВКС РФ по боевикам были осуществлены 30 сентября. Всего с этого времени к 20 декабря 2016 года число боевых вылетов превысило 30 тыс., а количество уничтоженных объектов — 62 тыс.

Российские вооруженные силы поддерживали сирийские войска в ряде военных операций, в том числе наступлении на востоке Алеппо и освобождении города, наступлениях в Хомсе, Латакии, в освобождении Пальмиры и в боях за Дейр-эз-Зор. В основном ВКС РФ уничтожают военные объекты боевиков, их технику, лагеря, командные пункты и узлы связи, а также живую силу.

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