Москва, 25 августа, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Котировки нефти продолжает штормить. В первой половине дня Brent всеми силами пыталась отстоять уровень $52, но на достижении четырехдневных максимумов в районе $52,40 актив встретил волну продаж и после падения к минимуму $51,26 завершил торги четверга на отметке $51,78, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

AJEL Нефть

«Участники рынка довольно оптимистично восприняли данные минэнерго США по запасам нефти, хотя те сократились меньше прогнозов и были не такими внушительными, как на протяжении предыдущих недель. Также в поддержку цен выступил «ливийский фактор», где добыча на крупнейшем месторождении Шарара до сих пор не возобновилась», — пояснил эксперт.

«В ход торгов вмешался еще один фактор, который рынок оценил двояко. Известия о приближении тропического циклона «Харви» в Мексиканском заливе поначалу были восприняты нефтетрейдерами с оптимизмом. Традиционно ухудшение погодных условий, которое грозит срывом поставок и добычи, считается фактором роста цен на нефть», — отметил Салас.

Но, во-первых, по его мнению, «пока шторм оценивается как ураган первой категории, а во-вторых, если судить по траектории продвижения «Харви», район с наибольшим числом установок, скорее всего, останется не охваченным стихией».

«Впрочем, этот фактор, если ураган усилится и достигнет третьей категории, все же может послужить хорошим подспорьем для котировок и «выправить» статистику, нивелировав окончание сезона вождения в США и уход НПЗ на сезонное техническое обслуживание», — полагает Салас.

«В краткосрочной перспективе Brent нужно вернуться выше отметки $52, чтобы не растерять свой потенциал. Основное внимание в ближайшие дни будет направлено на сообщения Национального центра ураганов в Майами. 25 августа вечером Baker Hughes представит еженедельный отчет по числу активных буровых. Если будет сокращение, то котировки могут завершить торги на мажорной ноте», — считает эксперт.

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