Москва, 25 августа, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Рубль слегка уступил иностранным валютам 24 августа, дав слабину под конец дня, когда на рынок нефти пришла новая волна распродаж. В целом же динамика российской валюты остается относительно спокойной и стабильной, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. По итогам сессии доллар и евро набрали по 0,15%, финишировав на 59,15 руб. и 69,83 руб. соответственно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рубль сейчас находится в подвешенном состоянии, как и весь отечественный рынок в целом. После ужесточения санкций иностранные нерезиденты не отвернулись от российских активов, но стали осторожнее, утратив былой энтузиазм. Но при этом российская валюта выглядит вполне достойно, и не только за счет поползновений цен на нефть (хотя подъем здесь происходит с переменным успехом)», — пояснил эксперт.

По его мнению, «на руку рублю также играет общее сохранение привлекательности валют развивающихся рынков. Но главным драйвером на данном этапе является слабый доллар, который страдает от агрессивной внешней политики Трампа, бездействия президента в отношении экономической политики, а также тревожных экономических сигналов».

«Насколько эти сигналы тревожат Федрезерв, можно будет узнать уже сегодня, 25 августа, когда глава американского ЦБ Джанет Йеллен выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоул», — напомнил эксперт.

«Если долларовые быки не услышат подтверждения намерения повысить ставку еще один раз в 2017 году, продажи «американца» неизбежны, особенно если при этом г-жа Йеллен упомянет о слабой инфляции», — считает Ковалев.

«В случае реализации такого сценария рубль с легкостью вернет доллар под отметку 59 рублей с первичной целью на 58,70 рубля, хотя основная реакция придется уже на утро понедельника (28 августа)», — полагает эксперт.

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