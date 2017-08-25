Москва, 25 августа, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Единый реестр космического мусора может быть создан ведущими космическими державами. Об этом 25 августа сообщают «Известия» со ссылкой на «Роскосмос».

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В ведомстве пояснили, что космический мусор представляет опасность и может причинить вред и вывести из строя системы спутников и других аппаратов. Создание единой базы всех объектов, которые находятся на околоземном пространстве, позволит уменьшить риск сближения их с действующими космическими аппаратами.

«В недалеком будущем может быть предложен обмен данными со всеми ведущими космическими агентствами мира с целью создания международной системы обмена информацией о состоянии в околоземном космическом пространстве», — приводит издание слова представителей «Роскосмоса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Китайском национальном космическом управлении заявили об увеличении объёма космического мусора. По данным китайского ведомства, на орбите находится около 23 тыс. фрагментов мусора, диаметр которых превышает 10 см, а также около 50 тыс. более маленьких объектов.

При этом функционируют на орбите всего 5% от общего количества микроспутников, другие объекты уже отработали свой ресурс и являются фактически космическим мусором.