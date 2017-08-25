Воронеж, 25 августа, 2017, 08:57 — ИА Регнум. В Воронеже появился первый «умный» дом, возведенный по японским технологиям — церемония завершения строительства состоялась накануне, 24 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области «Умный» дом в Воронеже

В церемонии приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис и заместитель министра строительства, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Койчи Йошида, правительство Воронежской области по поручению губернатора Алексея Гордеева на церемонии представлял заместитель губернатора — первый заместитель председателя правительства области Андрей Ревков.

Делегация Японии ранее уже дважды приезжала в Воронеж для встречи с губернатором — обсуждались вопросы совместной работы по формированию городской среды и комплексной модернизации ЖКХ Воронежа. Тогда же было принято решение о реализации российско-японского проекта по улучшению городской среды.

В апреле Алексей Гордеев и министр Японии по экономическому сотрудничеству с Россией Хиросигэ Сэко заложили памятный камень в честь начала строительства «Умного дома». Как и планировалось, его строительство завершено в августе этого года.

«Рад, что у нас появился реализованный проект по созданию «Умного и здорового дома». Есть еще один реализованный проект — по модернизации коммунальной инфраструктуры с применением передовых технологий. Это первые шаги по изменению жизни наших сограждан и созданию новой комфортабельной городской среды для воронежцев. Воронеж стал первым примером применения данных японских технологий на российской земле», — сказал на церемонии завершения строительства Андрей Чибис.

«Впервые на Воронежской земле реализован международный проект по созданию модели принципиального нового жилья с использованием самых современных технологий. Он является ярким примером эффективного партнерства представителей органов власти, высшей школы и строительных компаний Воронежской области и Японии. Для нас большая честь, что именно Воронеж стал стартовой площадкой для апробации передовых строительных стандартов, разработанных в Японии и соответствующих условиям российских городов. «Умный дом» — первый объект в программе нашего многопланового сотрудничества с японскими коллегами. Уверен, сложившиеся деловые связи будут надежной основой успешной реализации других проектов по улучшению городской среды», — зачитал послание губернатора Андрей Ревков.

Алексей Гордеев выразил искреннюю признательность японским партнерам за инициативу, оказанное доверие, высокую оценку потенциала Воронежской области, безукоризненное выполнение обязательств, эффективное взаимодействие и высочайший профессионализм.

По словам заместителя министра строительства, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Койчи Йошиды, «Умный дом» должен стать символом российско-японского сотрудничества в вопросах городской среды.

В «Умном доме» организована жилая среда с надлежащей температурой, качеством воздуха, условиями безопасности и защищенности, а также энергоэффективности и экологичности. Как отмечалось в ходе открытия объекта, цель проекта — выработка стандартов для «Умного и здорового дома», применимых к условиям городской среды российского мегаполиса, а также дальнейшее распространение идеологии таких домов в России.