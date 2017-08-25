Волгоград, 25 августа, 2017, 08:52 — ИА Регнум. В Волгоградской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости леса. Такой прогноз синоптиков сохранится до 27 августа, передаёт ИА REGNUM. Между тем обстановка с природными пожарами в регионе стабилизировалась. В настоящее время очагов открытого горения сухой растительности, оставшиеся тлеющие очаги пожарные проливают и ликвидируют, причём работа ведётся в круглосуточном режиме.

Volgograd.ru Последствия пожара в Волгоградской области

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Пожары довели Волгоградскую область до ЧС

На сегодня в ликвидации последствий пожара задействовано свыше 6,5 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники, включая подразделения пожарно-спасательной службы МЧС, МВД, Министерства обороны, Росгвардии, РЖД, добровольных пожарных формирований и казачества. Помогают ликвидировать возгорания и воздушные суда. За последние двое суток самолёты Ил-76, Бе-200 и вертолёты Ми-8 сбросили на пылающие степи региона свыше 780 тонн воды.

Горела в регионе не только сухая трава. От огня пострадали и деревья. По данным департамента лесного хозяйства Южного федерального округа, ещё вечером 24 августа на территории Волгоградской области действовало семь лесных пожаров на общей площади 401 га, было локализовано три пожара на площади 141 га, ликвидированы два возгорания в Среднеахтубинском лесничестве на площади 5 га и в Ольховском на площади 20 га. Всего на территории Волгоградской области было зафиксировано 177 действующих термоточек на площади, превышающей 21,7 га.

Volgograd.ru Пепелище

Как отметили в департаменте, основной причиной возникновения большого количества природных пожаров стал слабый контроль со стороны надзорных органов за противопожарным обустройством прилегающих к лесам территорий, в том числе населенных пунктов.

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По данным МЧС России, в Волгоградской области от огня пострадало свыше 40 населенных пунктов, в том числе огонь серьезно затронул 13 населенных пунктов.

Несмотря на то, что огонь удалось ликвидировать, расслабляться ещё рано. Как отметил в ходе оперативного заседания губернатор региона Андрей Бочаров, круглосуточное дежурство будет продолжено во всех муниципальных образованиях и населенных пунктах. Также первоочередной задачей губернатор назвал установление количества нуждающихся в помощи людей, в том числе медицинской.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа возгорания были зафиксированы в 21 из 38 муниципальных образований Волгоградской области. Огонь угрожал населенным пунктам, в которых проживают 560 тысяч человек. Ближе к полуночи пожары удалось локализовать на всей территории региона.

Самая сложная ситуация была в Среднеахтубинском, Иловлинском, Михайловском и Даниловском районах, но везде удалось минимизировать ущерб. В целом по региону сгорело порядка 150 строений, преимущественно заброшенные дома и хозяйственные постройки. Пострадали 18 жилых домов, которые являются единственным жильем. Им, как заверил Андрей Бочаров, будет оказана вся необходимая помощь.