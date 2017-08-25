Пекин, 25 августа, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Главный финансовый регулятор КНР опубликовал заявление, согласно которому по состоянию на 25 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6579 юаня за доллар. Таким образом, юань «потерял» 54 базисных пункта, оставшись при этом на психологической отметке в 6,65 юаня за доллар.

23yy.com Юань

В заявлении Народного банка Китая отмечается, что ослабление юаня не окажет негативного влияния на темпы восстановления национальной экономики, так как колебания курса находятся в пределах допустимых 2%, пишет «Чжунго жибао».

Западные аналитики прогнозировали незначительное ослабление национальной валюты КНР, которое должно было произойти после стремительного роста курса. Напомним, за последние две недели юань «подорожал» более чем на 600 базисных пунктов, впервые за долгое время преодолев отметку в 6,7 юаня за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому по состоянию на 24 августа центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,6525 юаня за доллар.