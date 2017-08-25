Чебоксары, 25 августа, 2017, 08:34 — ИА Регнум. В Чувашии величина прожиточного минимума во II квартале составит 8806 рублей. Это на 4,2% выше, чем было в I квартале. Соответствующее решение принято 24 августа на заседании чувашского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM 20 августа, Чебоксары

Во II квартале по сравнению с I кварталом величина прожиточного минимума подросла на 358 рублей, достигнув 8806 рублей. Согласно документу, по социально-демографическим группам населения прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 9330 рублей (рост на 4,5%, или на 399 рублей), для пенсионеров — 7186 рублей (рост на 3,9%, или на 269 рублей), для детей — 8910 рублей (рост на 3,7%, или на 319 рублей).

Рост связан с удорожанием продуктов питания и непродовольственных товаров. По данным минтруда Чувашии, по статье «Продукты питания» расходы возросли на 240 рублей в месяц. Более всего подорожали овощи (на 155,03 рублей), картофель (на 124,02 рубля), фрукты (на 58,91 рублей).

«В результате снижения цены, а также снижения объемов потребления мясопродуктов, расходы на мясопродукты сократились на 62,94 рубля, на яйца — на 19,09 рублей, на молокопродукты — на 8,01 рублей», — говорят в министерстве.

Расходы на непродовольственные товары увеличились на 42 рубля в месяц в связи с ростом цен на посуду, чулочно-носочные изделия, одежду и белье. Из-за роста цен на услуги пассажирского транспорта и на услуги связи расходы увеличились на 47 рублей в месяц. С увеличением стоимости потребительской корзины затраты на обязательные платежи и сборы возросли на 29 рублей.

Чувашские власти отмечают, что величина прожиточного минимума во II квартале возросла во всех регионах Приволжского федерального округа.

«Чувашская Республика среди регионов Поволжья стабильно находится на 11 месте», — заявил глава минтруда Сергей Димитриев.

Напомним, что на основании величины потребительской корзины рассчитывается прожиточный минимум населения и оказывается социальная помощь. Чем выше данный показатель — тем больше граждан могут рассчитывать на господдержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чувашии оптимизировали социальные бюджетные расходы, ужесточив условия получения льгот и введя критерий адресности и нуждаемости граждан. Изменения, в частности, коснулись условий выплаты детских пособий, маткапитала, льготных проездных для учащихся, платы за детсад и социальной поддержки ветеранов труда.

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Напомним, в Приволжском федеральном округе в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросла численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума. За год доля жителей, живущих за чертой бедности, увеличилась в 10-ти регионах Поволжья из 14-ти. Наибольший рост произошёл в Пермском крае и Самарской области. Антилидерами в округе по доле бедного населения являются Марий Эл и Чувашия.

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