Белград, 25 августа, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Краснодар» завершил выступления в розыгрыше Лиги Европы.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Краснодар» уступил белградской «Црвене Звезде» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Сербии.

На 7-й минуте матча «Црвена Звезда» повела в счёте благодаря голу нападающего Неманьи Радонича. На 46-й минуте сербские футболисты упрочили преимущество, отличился полузащитник Гуэлор Канга Каку.

Единственный мяч «Краснодара» на 82-й минуте забил Андреас Гранквист, который реализовал пенальти.

Напомним, в первом матче, прошедшем 17 августа в Краснодаре, российский клуб победил со счётом 3:2. Таким образом, окончательный счёт по итогам двух встреч стал 4:4, однако «Црвена Звезда» пробилась в групповой этап, благодаря большему количеству мячей, забитых на выезде.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится 25 августа в Монако.