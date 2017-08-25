Москва, 25 августа, 2017, 08:02 — ИА Регнум. По итогам дня 24 августа нефтяной рынок закрылся в минусе. Неудачная попытка прорваться через уровень $52,60 привела к падению цен на Brent на 2%, до $51,58. Здесь сработал технический фактор, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Чтобы взять разгон, покупатели технично отступили к $51,58. 25 августа они пять будут штурмовать зону $52,60 — $52,80.

С минимума $51,58 цена восстановилась до $52,42. Росту котировок способствовали сбои в добыче нефти в Мексиканском заливе из-за тропического шторма «ХарвиA. По данным National Hurricane Center, «Харви» стремительно набирает силу и вскоре может перерасти в ураган, обрушившись на побережье Техаса.

Сезон ураганов стартовал в середины июня и продлится до конца ноября. Ожидается, что за этот период разовьется от 11 от 17 штормов, пять из которых станут ураганами.

Губернатор Техаса объявил режим бедствия в 30 округах штата. Все социальные и спасательные службы штата приведены в режим особой готовности. Власти говорят, что пока трудно предположить, к каким последствиям приведет ураган, но посоветовали жителям запасаться всем необходимым и быть готовыми к эвакуации.

На побережье находится порядка 30 нефтеперерабатывающих заводов совокупной мощностью порядка 7 млн баррелей в день.

Кроме шторма «Харви», в центре внимания трейдеров остаются выступления глав ЦБ Дж. Йеллен и М.Драги. 25 августа они могут помочь цене на Brent закрепиться выше $53.

Напомним, 24 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,00%, до $52,04 за баррель, WTI — на 2,02%, до $47,43 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $50,14 за баррель.

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