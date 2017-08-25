Москва, 25 августа, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 24 августа открылись ростом курсов иностранных валют. Курс доллара США вырос до 59,19 рубля. Курс евро консолидировался несколько часов в узком диапазоне на уровне 69,72 рубля из-за продаж евро на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В ходе американских торгов давление на рубль усилилось со стороны нефтяного рынка. Неудачная попытка прорваться через уровень $52,60 спровоцировала трейдеров закрывать длинные позиции. В течение четырех часов баррель Brent потерял более 2%, упав до $51,58. На фоне снижения нефтяных котировок курс доллара восстановился до 59,28 рубля, курс евро — до 69,91 рубля.

По итогам дня рубль закрылся по отношению к доллару и евро в небольшом минусе. Частично потери удалось восстановить за счет роста цен на нефть Brent до $52,22, чему способствовали сбои в добыче нефти в Мексиканском заливе из-за тропического шторма Харви.

По данным National Hurricane Center, Харви стремительно набирает силу и вскоре может перерасти в ураган, обрушившись на побережье Техаса. В Азии рост котировок продолжился. Текущий курс $52,43 (+0,56%) за баррель.

Рост цен на нефть поддержит российскую валюту на открытии. Только дальнейшая динамика курса рубля будет определиться настроениями инвесторов в ответ на выступления глав ЦБ Марио Драги и Джанет Йеллен на ежегодной конференции ФРС США в Джексон-Хоуле.

25 августа это ключевое событие для всех рынков. Перед такими важными выступлениями прогнозы давать сложно.

Напомним, 24 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 9 коп. (+0,16%), до 59,16 руб., курс евро — на 10 коп. (+0,15%), до 69,83 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,1 млрд (0,0%), евро/рубль — 271,5 млн евро (+33,34%).

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