Киев, 25 августа, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Евросоюз нуждается в Украине, потому что она делает ЕС полноценным, заявил 24 августа министр обороны Польши Антоний Мацеревич в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, безопасность стран ЕС напрямую зависит от «независимости Украины», поскольку Украина «защищает Европу». При этом Мацеревич не уточнил, от кого именно необходимо Украине защищать страны ЕС.

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«Европа без Украины не будет полноценной ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном плане», — сказал глава польского министерства обороны.

Также собеседники отметили эффективность сотрудничества Польши и Украины на примере литовско-польско-украинской миротворческой бригады LITPOLUKRBRIG. Порошенко и Мацеревич подчеркнули важность участия ВСУ в миротворческих операциях и многонациональных тренировках. Так, украинские войска будут участвовать в боевом дежурстве в ЕС войск Вышеградской группы в 2019 году.

Помимо этого, обе стороны заявили о взаимной поддержке и продолжении «украинско-польской дружбы».

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Напомним, международная бригада LITPOLUKRBRIG, состоящая из войск Литвы, Польши и Украины, была создана в 2014 году для участия в операциях, проводимых ООН, ЕС и НАТО. Бригада состоит из 4,5 тыс. военных, по 1,5 тыс. человек от каждой страны.