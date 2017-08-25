Пермь, 25 августа, 2017, 07:48 — ИА Регнум. В Перми на стене гимназии имени Дягилева появился плакат с изображением исторических личностей и подписью — «Моя Россия. Наш Пермский край», а также лозунгом «Изучаем. Знаем. Понимаем». Среди людей, изображенных на плакате: Петр I, Федор Достоевский, Николай Гоголь, Петр Столыпин, Владимир Ленин и Иосиф Сталин. Вокруг полотна разразился скандал. Некоторые пермяки возмутились появлению на полотне изображения Сталина.

Сергей Вилисов Тот самый плакат на гимназии

«Дягилевская гимназия. Портреты убийц миллионов соотечественников», — оставил комментарий относительно плаката один из пользователей.

«Эту мерзость повесили на здание Дягилевской гимназии, в которой учится Федя. В 1937 году прапрадеда Феди, Фёдора Тихоновича Мальцева расстреляли по приговору тройки, имущество конфисковали, а семью выставили на улицу», — пишет на своей странице директор книжного магазина «Пиотровский» Михаил Мальцев.

«любим и гордимся» вроде не написано. изучать, знать и понимать вроде дети должны. памятники выкорчовывать никто не идет, а плакат про историю страны сорвать? какой-то тупой спор про поддержку сталина? тут все сумасшедшие? из учебников страницы уже все с ними вырвали? вопрос об уродстве баннера даже не стоит, это понятно», — попытался пойти против возмущенного движения один из комментаторов (орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM).

В самой гимназии им. Дягилева пояснили, что замысел плаката на фасаде здания в том, чтобы молодежь знала, что происходило в стране в тот или иной период, почему происходило именно так, а не иначе, а также как разные личности повлияли на историю государства:

«Знать и понимать суть исторических процессов в тот или иной период — важнейшая образовательная задача. Делать вид, что того или иного периода нашей истории, того или иного деятеля не существовало — неправильно. Незнание ведет к повторению ошибок прошлого, а знание позволяет избежать таких ошибок».