Вашингтон, 25 августа, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Не менее 16 американских дипломатов стали жертвами «акустической атаки», якобы осуществленной властями Кубы. Об этом журналистам заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт, комментируя произошедший на Кубе 10 августа инцидент.

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По ее словам, причины, по которым дипломатам был нанесен ущерб здоровью, неизвестны, однако появились более точные данные о пострадавших.

«Мы можем подтвердить, что по меньшей мере 16 госслужащих, члены общины нашего посольства, продемонстрировали те или иные симптомы», — сказала Науэрт, добавив, что многие из пострадавших по-прежнему работают на Кубе.

Помощь пострадавшим оказывалась и на Кубе, и в США. Науэрт отметила, что в Вашингтоне относятся «очень серьезно» к инциденту. Ранее о том, что на дипломатов США на Кубе была проведена некая «акустическая атака», заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Со своей стороны официальная Гавана отвергла подозрения в применении какого-либо оружия в отношении граждан США. Власти Кубы отметили, что ни при каких условиях не допустят атаки на дипломатов на своей территории.

Информация о том, что на дипломатов была совершена атака, появилась 10 августа. Тогда у граждан США было зафиксировано резкое ухудшение состояние здоровья, в том числе и слуха, причем некоторые из-за этого вернулись в США.

20 августа телеканал CNN сообщил о приблизительном числе пострадавших: более чем десять человек. По данным канала, полученным от правительственных чиновников, атаки происходили с середины ноября 2016 года до весны 2017 года.

Источник уточняет, что два человека из-за акустического воздействия лишились слуха, они не смогли продолжить работу. В июне о похожих симптомах воздействия сообщили пять сотрудников МИД Канады и членов их семей.

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Следствием воздействия были не только проблемы со слухом, но и тошнота, головная боль. Происходило это в ночное время, дипломаты также отмечали, что слышали звуки, как будто жужжит насекомое или кто-то скрежещет по металлу, сообщало CNN.

9 августа Госдепартамент США выслал из страны двух кубинских дипломатов. Тогда уточнялось, что это ответ на некий «инцидент», однако подробностей еще не было.

Напомним, в декабре 2014 года прежний президент США Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро объявили о восстановлении дипломатических отношений, разорванных более полувека назад. Летом 2015 года страны возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне.

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В 2017 году администрация президента США Дональда Трампа объявила о пересмотре политики по Кубе. Новый глава Белого дома пригрозил разорвать соглашения, заключённые его предшественником в рамках нормализации отношений с Кубой, если Гавана не приложит усилий для улучшения жизни кубинцев.

Трамп также выразил свою поддержку торгового эмбарго США на острове и обусловил свою готовность вести переговоры с Кубой после «конкретных шагов» в направлении проведения «свободных выборов» и освобождения «политических заключенных», что глубоко возмутило правительство Кастро.

Кроме того, в июле Госдеп США сменил поверенного в делах в посольстве на Кубе: новым американским представителем стал Скотт Гамильтон, он на временной основе заменил дипломата Джеффри Делорентиса, курировавшего процесс нормализации отношений США с Кубой с 2014 года.

Делорентис, который был главой американской дипломатической миссии на Кубе с июня 2014 года, «завершил свою трехлетнюю миссию 7 июля» и покинул посольство, сообщил источник в Госдепартаменте, пожелавший остаться неизвестным.

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Новый глава миссии Скотт Гамильтон имеет ранг советника министра и стал «номером два» в посольстве на Кубе в июле 2015 года, а в настоящее время занимает должность поверенного в делах «на временной основе до дальнейшего уведомления», заявил официальный представитель США.

Делорентис был назначен руководителем Секции интересов Кубы в июне 2014 года, что делало его одним из ключевых игроков в процессе двустороннего сближения. Обама официально выдвинул его в качестве посла на Кубе в сентябре 2016 года, однако республиканская оппозиция, сохранявшая контроль над обеими палатами Конгресса, отказалась представить кандидатуру на голосование, и Делорентиса не удалось утвердить в качестве посла.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, акустическое оружие применяли США — в Грузии и Ираке. Так, 7 ноября 2007 года особое возмущение граждан вызвала информация об использовании против манифестантов в Тбилиси специальных акустических пушек Medium Range Acoustic Device (MRAD), предоставленных «молодой грузинской демократии» партнерами из США.

Принцип действия этой системы основан на мощном акустическом излучении с частотой 2000 герц, вызывающем болевые ощущения и панику у человека. По данным некоторых изданий, оружие это новое, его испытания еще не завершены. До Тбилиси акустическую пушку американцы опробовали против боевиков в Ираке.

Из официальных сообщений известно, что 7 ноября во время разгона демонстрации полицией были применены резиновые пули, водометы и слезоточивый газ, а также акустические системы нелетального воздействия на человека. В результате столкновений пострадали около 600 человек. Из неофициальных источников известно, что в последующие трое суток за медицинской помощью обратилось большое количество людей.

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