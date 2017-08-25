Санкт-Петербург, 25 августа, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал итог матча Лиги Европы против голландского «Утрехта». Об этом сообщает «Советский спорт».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На вопрос о том, что раньше нападающего освистывали собственные болельщики, а теперь аплодируют, Кокорин ответил: «Пока забиваю — молчат. Не забью — будут свистеть».

Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против голландского «Утрехта» Кокорин забил два мяча и помог «Зениту» пройти в групповой этап Лиги Европы.

Матч завершился со счётом 2:0 и, таким образом, санкт-петербургский клуб одержал победу в двухматчевом противостоянии с общим счётом 2:1.