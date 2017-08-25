Москва, 25 августа, 2017, 07:42 — ИА Регнум. В предстоящие выходные дни (27−28 августа) в Москве и Подмосковье температура воздуха опустится ниже нормы на 7−8 градусов. На смену жаркой погоде придут дожди и прохладная осенняя погода, передают Метеоновости.

Андрей Петров ИА Красная Весна Солнце

25 августа погоду в московском регионе будет определять южная окраина циклона, который движется из Прибалтики в Мурманскую область, неся холодный воздух.

Минимальная температура в Москве и области составит +10.+14 градусов. День 25 августа будет ветреным и прохладным, воздух прогреется лишь до +17.+19 градусов.

В выходные дни 26−27 августа. будет преобладать переменная облачность, ожидаются кратковременные дожди.

В субботу ночью температура воздуха составит +9.+14, днем +18.+20.

В ночь на воскресенье температура понизится до +10.+12 градусов, а днем за счет солнца воздух прогреется до +20 градусов.

В последние дни августа температура приблизится к норме.

Как сообщало ИА REGNUM, Гидрометцентра России обещает жителям Москвы и Подмосковья бабье лето в сентябре.

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Напомним, в московском регионе до 22 августа стояла жаркая сухая погода. Воздух прогревался до +33 градусов. С 23 августа похолодало, прошли ливневые дожди.