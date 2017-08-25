Москва, 25 августа, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Благодаря победам ЦСКА и «Зенита» в еврокубках Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает 25 августа официальный сайт организации.

Ben Sutherland УЕФА

Победа ЦСКА над швейцарским «Янг Бойз» (2:0) и выход в групповую стадию Лиги чемпионов принесли России дополнительно один балл, а победа «Зенита» над «Утрехтом» принесла стране 0,2 балла в общую таблицу коэффициентов.

Таким образом, в настоящий момент у России, идущей на шестом месте, в копилке 44,182 балла. Франция благодаря победе «Марселя» над «Домжале» (3:0), которая принесла стране 0,166 балла, находится на пятом месте с общим коэффициентом 47,081 балла. Россия могла приблизиться к Франции ещё ближе, однако «Краснодар» уступил в гостях «Црвене Звезде» (1:2) и покинул Лигу Европы.

Расположенная на седьмом месте Португалия накануне заработала 0,166 балла благодаря победе «Браги» над исландским «Хабнарфьордюрем» (3:2). Общий коэффициент страны составляет 40,748.

На первом месте находится Испания с 90,284 баллами, далее — Германия (63,427), Англия (63,176) и Италия (61,916).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам прошлого сезона Россия поднялась на шестую строчку и опередила Португалию. Это значит, что теперь в еврокубках Россия представит не пять, а шесть команд. При этом две из трёх отечественных команд начнут сезон-2018/19 в Лиге чемпионов напрямую с группового этапа, а одна поучаствует за право попадания в групповой этап в рамках третьего отборочного раунда. Также Россия выдвинет три команды для участия в Лиге Европы.