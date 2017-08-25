Варшава, 25 августа, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Германия должна выплатить Польше репарации за то, что польские граждане стали жертвами Второй мировой войны. Ранее ущерб Варшаве возмещен не был, заявила на пресс-конференции 24 августа глава польского правительства Беата Шидло.

Варшава после освобождения. Январь 1945

«Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен», — сказала премьер-министр.

Шидло подчеркнула, что хочет напомнить о справедливости, о том, что принадлежит польским гражданам. Она добавила, что у такой позиции есть противники, и призвала их вспомнить, что происходило на территории Польши в 1939—1945 годах.

Ранее тему репараций со стороны Германии поднял лидер польской правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский. В июле он заявил о том, что от возмещения ущерба со стороны Германии Польша никогда не отказывалась.

В августе министр обороны республики Антоний Мачеревич подчеркнул, что Германия, несомненно, обязана выплатить Польше репарации с правовой точки зрения. Он заявил, что от выплат, связанных с территорией Германской Демократической Республики, в свое время частично отказалась «советская колония» — Польская Народная Республика (существовала с 1944 по 1989 год), однако отказ от репараций не был закреплен с формально-правовой стороны.

В ответ правительство Германии сообщило, что вопрос о репарациях Польше считается закрытым. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер напомнила, что в 1953 году Варшава отказалась от дальнейших репараций со стороны Германии и в дальнейшем не раз подтверждала это решение. Деммер добавила, что какого-либо запроса о репарациях, требующего ответа, от Варшавы не было.

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Напомним, в начале августа министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил о том, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет не только Германия, но и СССР. Якобы Советскому государству мировой конфликт был выгоден, потому «СССР напал вместе с Германией» на Польшу.

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21 августа польское издание Dziennik сообщило о законопроекте, подготовленном депутатами партии «Право и справедливость». В документе предусмотрено взыскание репараций в размере триллиона злотых с РФ за нанесенный Польше ущерб. Речь идет об «уничтожении советскими гражданами польского имущества и культурных ценностей».

Напомним также, что итогом Потсдамской конференции 1945 года стала передача Польше Померании и Силезии, а также значительной части территории Восточной Пруссии — областей, которыми прежде владела Германия. При этом Польша лишилась земель на Западной Украине и в Белоруссии.

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