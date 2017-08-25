Москва, 25 августа, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Оперативные меры по возвращению клиентов компании Ted Travel, объявившей о прекращении своей деятельности, будут приняты в пятницу 25 августа на совещании в ассоциации «Турпомощь», сообщили в федеральном агентстве по туризму РФ.

Sunrise1 Анталья

Вопрос о возвращении из Турции российских туристов будет обсужден под председательством руководителя Ростуризма Олега Сафонова, с участием представителей туроператора и авиаперевозчика.

В настоящее время формируются списки туристов, которые пользовались услугами туроператора «Ted Travel» для отдыха в Турции. В ведомстве уточнили, что клиенты проведут в гостинице один день за свой счет, но потраченные ими средства будут возвращены. Кроме того, страховое возмещение получат туристы, самостоятельно приобретающие билеты для возвращения домой.

Для содействия отдыхающим в вопросах размещения и питания представителями Ростуризма направлены соответствующие обращения в адрес генконсульства в Анталье и Мугле и в посольство Турции в России.

Напомним, что туроператор «Ted Travel» объявил о прекращении своей деятельности накануне. В сообщении, опубликованном на сайте компании говорится, что «прекращение деятельности связано с сильным падением спроса на туристский продукт по основному туристскому направлению деятельности компании на фоне объявленной сложной эпидемиологической обстановки в Республике Турция».