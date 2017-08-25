Эрбиль, Ирак, 25 августа, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Представитель партии «Горран» в Иракском Курдистане Юсиф Мохаммед заявил, что без санкции парламента референдум о независимости будет не легитимным, сообщает 25 августа Kurdistan.ru.

Kurdishstruggle Курдский повстанец

Работа парламента была приостановлена в Курдистане осенью 2015 года, так как в нем разразились серьезные политические разногласия между «Демократической партией Курдистана» (ДПК) и партией «Горран».

Мохаммед, также являющийся спикером парламента, выступая с речью в городе Сулеймания, подчеркнул, что такой важный вопрос как референдум о независимости не может иметь поддержку в обществе без всестороннего обсуждения в парламенте.

Кроме того, объявление независимости Курдистана должно объединять общество, а не вызывать в нем разногласий и противоречий, убежден представитель «Горран».

Напомним, партия «Горран» является второй по популярности партией в Иракском Курдистане, после ДПК, возглавляемой президентом автономного региона Масудом Барзани. В Парламенте она имеет 24 места, в то время как ДПК — 38.

Совет по подготовке референдума, который состоится 25 сентября, включает в себя все политические партии Курдистана, за исключением «Горран» и «Исламской группы Курдистана».