Курганская область, 25 августа, 2017, 07:06 — ИА Регнум. В Курганской области прокуратура требует ужесточить приговор главе администрации Кетовского района Александру Носкову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

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Напомним, 14 августа Носков был осуждён за получение взяток в значительном размере и за злоупотребление должностными полномочиями. «Он был признан виновным в незаконных махинациях с земельными участками, что повлекло причинение ущерба районному и муниципальному бюджету в общей сумме более 4 млн рублей», — заявляют в прокуратуре.

Суд вынес ему приговор: штраф в размере 3,5 млн рублей и лишение права занимать в течение четырёх лет руководящие должности в органах местного самоуправления, государственных унитарных предприятиях и учреждениях. При этом прокуратура требовала реального лишения свободы. По её данным, при вынесении приговора были «нарушены уголовный, уголовно-процессуальный законы, и назначенное Носкову наказание не соразмерно тяжести содеянного и повышенной общественной опасности вследствие чрезмерной мягкости».

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в областном следственном управлении, материалы по делу собирали органы СКР и ФСБ. При этом сам Носков не считает себя виновным. Ранее его защита заявляла о намерении также обжаловать приговор.

Добавим, прокуратура называет Носкова бывшим главой. При этом на официальном сайте администрации Кетовского района он указан как действующий, и каких-либо сведений о его отставке не имеется. Кетовский район он возглавил в ноябре 2014 года.