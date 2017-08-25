Абакан, 25 августа, 2017, 07:06 — ИА Регнум. В Хакасии огромные долги коммунальных предприятий и образовательных учреждений за электроэнергию грозят обернуться локальным ЧП.

Zauberin Фонарь

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Хакасэнергосбыт», за неделю до 1 сентября в регионе остаются обесточенными около 70 школ и почти 60 котельных.

Этот вопрос энергетики и чиновники рассмотрели 24 августа. Уточняется, что в школах свет погас в июле текущего года, после завершения экзаменов. Котельные, не занятые в подаче горячей воды населению и объектам соцкульбыта, лишились электроэнергии в мае — после официального окончания отопительного сезона. На сегодняшний день долг системы образования за энергоресурсы равен 70 млн рублей, задолженность коммунальщиков приближается к 900 млн рублей.

По мнению энергетиков, «подобный уровень задолженности для небольшой Хакасии чрезмерно велик».

В пресс-службе правительства Хакасии ИА REGNUM сообщили, что «ни одна из школ обесточена к началу занятий не будет».

«24 августа и. о. заместителя главы республики — председателя правительства Хакасия Валерий Марков проводил штаб с энергетиками. Одним из результатов этого совещания стало решение о подключении к электроэнергии всех обесточенных школ Хакасии. Что касается погашения долгов, этот вопрос также был решён. Главы муниципалитетов, где сложилась такая проблема, заключат отдельные договоры с энергетиками и разработают специальные графики, согласно которым до конца года долги должны быть погашены», — прокомментировали в республиканском правительстве.

В «Хакасэнергосбыте» подтвердили, что до 29 августа организации-должники должны представить «выполнимые графики погашения задолженности в максимально сжатые сроки», с этого же дня начнется возобновление подачи электричества. С 1 сентября к электроэнергии подключат объекты теплоснабжающих предприятий.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за три недели до начала нового учебного года в Хакасии было обесточено около 30 образовательных организаций. По энергоплатежам учебных заведений рассчитались лишь в нескольких муниципалитетах.