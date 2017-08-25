Якутск, 25 августа, 2017, 06:41 — ИА Регнум. Избирательные кампании в муниципалитетах Якутии, оказывается, проходят интереснее, чем в столице региона. Если в Якутске на выборах мэра всего 4 кандидата, и все — партийные, то, к примеру, в Хандыге, которую можно назвать столицей Томпонского района, на место главы претендуют девять кандидатов, из них шесть — самовыдвиженцев, и только двое баллотируются при поддержке парламентских партий. Опять же, в отличии от столицы республики, в Хандыге накануне выборов кипят страсти, и за место главы идёт реальная борьба, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM политолог республики Андрей Данилов.

Уильям Хогарт. Выборы в парламент. 1754

«На пост главы маленького посёлка, где 6 тыс. жителей и 4 тыс. избирателей, претендуют девять человек, в том числе депутат районного совета Надежда Буянова — от «Единой России», сотрудник Томпонского филиала ГУП «ЖКХ» Зайнулла Абдулманапов — от партии «Родина» и работник АО «Саханефтегазсбыт» Василий Кулаков — от КПРФ. Все остальные пошли самовыдвиженцами», — пояснил эксперт.

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Самостоятельно баллотируются сотрудник администрации Хандыги Татьяна Бурцева, руководитель районного центра занятости Любовь Корнеева, начальник отдела по молодежной и семейной политике администрации муниципалитета Оксана Назаренко, сотрудник АО «Саханефтегазсбыт» Илья Панфёнов, неработающие Оксана Ратушняк и Туйара Ноговицына. И всех их избирком на выборы допустил.

На контрасте с Якутском, где ни один из самовыдвиженцев не был зарегистрирован кандидатом, такая предвыборная активность независимых претендентов в главы Хандыги кажется Андрею Данилову странной. Ситуация выглядит ещё более интересной в условиях отсутствия среди кандидатов действующих глав посёлка или района. Политолог отмечает ещё один удивительный момент: семь из девяти кандидатов — женщины.

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Основная борьба за кресло главы посёлка, считает Андрей Данилов, развернётся между коммунистом Василием Кулаковым («молодой, активный парень»), единороссом Надеждой Буяновой («ресурс партии власти») и Любовью Корнеевой («все победы и провалы района и Хандыги связаны с ней, так как она в администрации работает уже много лет»).

Интересными эксперт также называет выборы главы Томпонского района. Там кандидатов хоть и всего четверо, но страсти кипят нешуточные. И письмо президенту РФ Владимиру Путину уже писали, и слухи разные в отношении действующего главы Георгия Герасимова ходят. Там, кстати, тоже бал правят самовыдвиженцы. Баллотируются без партийной поддержки заместитель главы района Иван Афанасьев, безработная Туйара Ноговицына, которая также является кандидатом в главы Хандыги, и пенсионер Александр Скрыбыкин. «Единая Россия» поддержала главу Баягантайского наслега Якова Степанова, но явных фаворитов, уверен эксперт, на этих выборах нет. «Там большая политика, так как район очень важный стратегически и промышленно», — комментирует предвыборную ситуацию политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Якутии состоятся более 500 выборов глав и депутатов разного уровня, в том числе будут избраны руководители восьми районов республики и её столицы. К голосованию Госсобрание Якутии с подачи избиркома пыталось отменить графу «против всех», но сделано это было неправильно, а потому ЦИК РФ распорядился оставить в бюллетенях возможность забраковать всех кандидатов сразу.