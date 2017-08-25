Анадырь, 25 августа, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Ежегодный объем экспортных поставок угля в Китай, Японию и Южную Корею с Чукотки к 2022 году превысит миллион тонн, заявил финансовый директор компании Tigers Realm Coal Денис Курочкин, сообщили 25 августа в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Добыча угля

«До 2022 года якорный резидент территории опережающего социально-экономического развития «Беринговский» компания «Берингпромуголь» [дочернее предприятие австралийской Tigers Realm Coal] планирует увеличить добычу угля с месторождения Фандюшкинское поле до более 1 млн тонн в год поставки в страны АТР — Китай, Японию и Республику Корея», — говорится в сообщении.

По словам Курочкина, в течение этих пяти лет компании предстоит провести модернизацию морского порта Беринговский.

«Эти работы будут проходить в рамках нашего инвестиционного проекта по разработке угольных месторождений на Чукотке, — сказал он. — Благодаря увеличению добычи угля высокооплачиваемую работу получат еще 100 жителей Чукотки».

Уточняется, что на данном этапе инвестиционный проект находится на первой стадии. В дальнейшем, к 2020 году, «Берингпромуголь» запустит на Чукотке новую обогатительную фабрику.

Сейчас угледобыча идет на Фандюшкинском поле, где уже есть 110 штатных рабочих мест, причем почти половина (45 мест) занята местными жителями.

Постройка зимней дороги длиной 40 км завершена в течение четырех с половиной месяцев. За этот же период построены офисы, мастерские, аналитическая лаборатория (ее привезли и смонтировали).

Напомним, «Берингпромуголь» является резидентом ТОР «Беринговский». В конце декабря 2016 года он начал добывать уголь на месторождении Фандюшкинское поле, привлекая инвестиции в объеме 23,3 миллиона австралийских долларов, причем всего в проект было вложено свыше 6,5 миллиарда рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа советник генерального директора «Берингопромугля» по взаимодействию с органами государственной власти Илья Белов заявил, что в чукотской ТОР «Беринговский» до 2019 года будет построена обогатительная фабрика по разработке коксующегося угля (ГОК).