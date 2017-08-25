Южно-Сахалинск, 25 августа, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Совместные действия Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков и транспортной прокуратуры помогли морякам российского сухогруза «Ст.Винд», принадлежащего печально известному сахалинскому судовладельцу Ивану Пивневу, получить действительные страховые свидетельства, гарантирующие им помощь при репатриации, компенсации в связи с утратой здоровья и невыплатой заработной платы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба РПСМ Т/х «Ст.Винд»

Читайте также: Фальшивая страховка: сахалинский судовладелец Пивнев опять обманул моряков

В начале августа 2017 года теплоход «Ст.Винд» зашел в порт Находки. В ходе плановой проверки, обусловленной еще и тем, что сахалинская компания «Вип Строй Холдинг», принадлежащая предпринимателю Ивану Пивневу, давно числиться на плохом счету, инспекторы Дальневосточной региональной организации РПСМ обнаружили, что страховые свидетельства экипажа — недействительны. Между тем, страхование моряков — строжайшее требование поправок Конвенции о труде в морском судоходстве, принятых еще в январе 2017 года.

Инспекторам Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) ни в первый, ни во второй день посещения судна не смогли предоставить страховые свидетельства. Только перед отходом «СТ.Винд» из порта в РПСМ по почте переслали страховые сертификаты. Чтобы проверить, действительны ли они, первый заместитель председателя РПСМ Игорь Ковальчук направил официальный запрос в центральный офис страховщика — «Ингосстрах». Здесь и выяснилось, что у судовладельца имеется долг перед страховой компанией, поэтому судно временно исключили из списка застрахованных.

«Получается, что c 18 января по 20 августа 2017 года страховой сертификат на борту теплохода не имел законной силы, и моряки фактически не были застрахованы. А капитан судна демонстрировал портовым инспекторам этот документ, как законный, тем самым вводя в заблуждение администрации морских портов Дальнего Востока», — подчеркнул председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

К этому стоит добавить, что портовые власти спокойно принимали такие документы, без малейших попыток убедиться в их подлинности. И, если бы не внимательность инспекторов ДВРО РПСМ, ходил бы «Ст.Винд» по морям — по волнам с незастрахованным экипажем до первого случая невыплаты зарплаты, несчастного случая с моряком или другой нештатной ситуации. А на такие ситуации сахалинский судовладелец Иван Пивнев — большой «мастер», в настоящее время на Сахалине в отношении горе-судовладельца возбуждены уголовные дела по заявлениям 20 моряков.

Читайте также: В отношении сахалинского судовладельца Пивнева возбуждено 20 уголовных дел

«Под давлением общественности, средств массовой информации, РПСМ и правоохранительных органов 21 августа судовладелец внёс очередной платёж в «Ингосстрах», страховой сертификат приобрел законную силу, а судно включили в открытую базу данных страховщика. Самое главное, что российские моряки на борту «Ст.Винд» наконец-то по-настоящему застрахованы. А учитывая то, что «Вип Строй-Холдинг» имеет обыкновение частенько задерживать зарплату, наличие законного страхового свидетельства позволяет экипажу в случае задержки выплат на срок более двух месяцев обращаться в «Ингосстрах» для получения законно заработанных денег», — добавил Николай Суханов.

Впору задать вопрос российскому законодателю: а не пора ли продумать механизм дисквалификации подобных судовладельцев, в целях обеспечения безопасности моряков?

Моряки должны помнить, что на судне должны быть свидетельства финансовых гарантий ответственности судовладельца в соответствии с требованиями Конвенции о труде в морском судоходстве. Их копии должны быть размещены на судне на видном месте. Как правило, на сайтах страховых компаний можно проверить действительность свидетельства. Согласно КТМС, сумма страховки должна быть указана в трудовом договоре моряка или в коллективном договоре.

Читайте также: Сахалинский судовладелец продолжает безнаказанно грабить моряков

Как сообщало ИА REGNUM, сахалинский судовладелец, генеральный директор ООО «Вип Строй Холдинг» Иван Пивнев давно известен морякам ДФО и РПСМ как один из наиболее недобросовестных работодателей. С начала 2015 года моряки экипажей судов, принадлежащих Пивневу неоднократно обращались в правоохранительные органы, РПСМ, СМИ с просьбой помочь получить зарплату за тяжелый труд вдали от дома на протяжении многих месяцев. Но пока из огромного количества заявлений моряков о невыплате заработной платы судовладельцем Пивневым до суда дошли лишь четыре. Вердикт сахалинского суда по этому уголовному делу шокировал представителей РПСМ. По словам председателя Дальневосточного представительства РПСМ Николая Суханова, «суд своим решением узаконил вещи, прямо нарушающие Международную Конвенцию о заработной плате моряков, подписанную президентом России». Согласно решению сахалинского суда, моряки за тяжелый многомесячный труд вдали от земли должны получать копейки, которые без труда можно заработать на берегу, работая, например, сторожем в магазине.