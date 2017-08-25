Петропавловск-Камчатский, 25 августа, 2017, 05:39 — ИА Регнум. На Камчатке в правительстве региона чиновники решили создать новое агентство, отдав в его ведение вопросы территории опережающего развития, свободного порта Владивосток и закон о бесплатном выделении дальневосточного гектара. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в одном из краевых ведомств, предполагается, что новая структура, если пройдет окончательное утверждение, начнет функционировать с 1 сентября.

Чиновник

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Предполагается, что новое агентство, которое войдет в состав правительства края, не потребует общего увеличения количества чиновников в кабмине, но другие ведомства пожертвуют своими штатными единицами. Причем не факт, что сотрудников просто переведут на работу в новое агентство, кого-то могут попросить с «вещами на выход».

Однако больше всего вопросов в правительстве вызывает кандидатура, предложенная на пост руководителя нового подразделения. По информации источника, в кресло хотят посадить Юлию Харитонову. Она сейчас работает замминистра ЖКХ, а до этого возглавляла крупнейшую управляющую компанию Петропавловска-Камчатского. Причем у фирмы были постоянные финансовые проблемы, да и местные энергетики предъявили претензии.

«Конечно, кандидатура неоднозначная. Явно кто-то из самых близких к губернатору людей пытается её протежировать. Возникает вопрос, как специалист по жилфонду будет руководить таким важным для Камчатки направлением, как инвестиции. Хотя в любом случае нельзя исключать и скрытые таланты у человека», — говорит политолог Андрей Веськин.

Как сообщало ИА REGNUM, при правительстве Камчатки уже появилось одно новое подразделение — Служба охраны объектов культурного наследия. Там пока один сотрудник — руководитель Людмила Крапивина, которая ранее возглавляла местное управление Минюста.

Сейчас в составе правительства Камчатки 16 министерств, уже 8 различных служб и инспекций и пока 11 агентств.

По последним данным Камчатстата, в регионе уменьшается количество чиновников в муниципалитетах, но в органах исполнительной власти региона и представленных в крае федеральных ведомствах их стало больше.

В частности, в федеральных ведомствах работает 5 141 человек (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 100 чиновников), в исполнительных органах работают 1 014 человек (рост на 122 человека). При этом общее число чиновников в регионе уменьшилось на 44 человека — до 6 246 человек, в основном, за счет уменьшения числа чиновников в муниципалитетах.

Средняя зарплата чиновника на Камчатке составляет 89,5 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата жителей Камчатки, по данным статистики, летом 2017 года составила 69 тыс. 550 рублей. Сейчас на Камчатке живут чуть более 314 тыс. человек.