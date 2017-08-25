Москва, 25 августа, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Один из сценариев дальнейшей судьбы банка «ФК Открытие» — переход в собственность к созданному Банком России Фонду консолидации банковского сектора, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что в случае такого сценария «ФК Открытие» станет первым банком, перешедшим Фонду консолидации банковского сектора. Топ-менеджеру «ФК Открытие» о существовании такого сценария известно.

В то же время такой возможности не допускает Вадим Беляев — основной акционер «ФК Открытие». По его словам, никаких переговоров о передаче банка фонду консолидации не происходило.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня заместитель председателя Банка России Василий Поздышев анонсировал начало работы в июле 2017 года нового механизма санации финансовых организаций через Фонд консолидации.

Напомним, по решению Банка России Управляющая компания фонда будет являться автономным подразделением ЦБ. Поздышев курирует деятельность УК и самого Фонда консолидации.

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