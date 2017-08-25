Казань, 25 августа, 2017, 05:31 — ИА Регнум. Из дефицитного бюджета Татарии на проведение торжественного мероприятия ко Дню работников леса планируют потратить почти 3 млн рублей. Соответствующий аукцион объявил государственный комитет РТ по закупкам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Аукцион пройдёт 8 сентября. По условиям контракта, победитель должен будет провести торжество до 17 октября 2017 года. Исполнитель обязан предоставить два зала — украшенный на не менее 400 гостей при банкетной рассадке и на 400 кв. м — для проведения выставки достижений лесного хозяйства республики. Кроме того, в его задачи входит организация концертной программы на не менее 2,5 часа, организация посещения музея «1000-летия Казани» на 400 человек, 20-минутный презентационный фильм о развитии лесного хозяйства в регионе, печать газеты «Леса Татарстана» тиражом 500 экземпляров.

Подарочные наборы, которые организует исполнитель, должны включать набор разделочных досок, «Чак-чак», растворимый кофе, тушёную говядину, пакетированный чай, конфеты, гречневую крупу и сгущенку.

На банкете, который должен организовать победитель, должна присутствовать сёмга, гуси, фаршированные черносливом и яблоками, мясное ассорти, фруктовое ассорти и другие продукты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первое торжество, на которое планируется израсходовать крупную сумму из бюджета республики. Так на церемонию награждения участников акции «Чистый берег» в регионе расходы составят почти 2,71 млн рублей.

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Ещё 1,769 млн рублей в апреле 2017 года было определено на организацию и проведение торжественной церемонии награждения победителей республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Хрустальное перо».

1,096 млн рублей из республиканского бюджета потратят на услуги по организации и проведению торжественного вечера, посвящённого празднованию столетия со дня выхода первого номера газеты «Республика Татарстан». Аукцион прошёл 14 августа 2017 года.

Кроме того, в 1,765 млн рублей казне региона обойдётся подготовка и проведение церемонии вручения Международной премии им. Е.К. Завойского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов доходы бюджета Татарии утверждены в размере 178 млрд рублей, а расходы — 185,6 млрд рублей. Дефицит составит 7,56 млрд рублей.

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