Хабаровск, 25 августа, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Программа повышении трудовой мобильности за все время ее существования привлекла порядка четырехсот человек на Дальний Восток, сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Minvostokrazvitia.ru Дальний Восток

«В основном [едут] в Камчатский край, Амурскую область и Хабаровский край. О чем свидетельствуют эти показатели: программа трудовой мобильности безусловно нужна как работодателям, так и соискателям из других регионов, готовым переезжать», — сказал он.

По словам Тимакова, необходимо развивать и реформировать программу и дальше. Так, нужно устранить ряд ограничений, которые касаются участия в проекте компаний.

Как сказал Тимаков, почти из каждого российского региона есть желающие переехать на Дальний Восток. Причем речь идет не только о Челябинской, Кемеровской области, Пермском крае, но и о Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Подмосковье.

Напомним, на счет предприятия, включенного в программу повышения трудовой мобильности, поступает из федерального бюджета 225 тысяч рублей, из регионального бюджета — 75 000 рублей. Само предприятие инвестирует 75 тысяч рублей в переезд и обустройство работника на новом месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года при содействии Агентства развития человеческого капитала на Дальнем Востоке трудоустроены более 2,7 тыс. человек.