Японский историк показал карту, на которой о. Сенкаку принадлежат Китаю
Пекин, 25 августа, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Старинная карта Японии представила очередные доказательства того, что острова Дяоюйдао (яп. Сенкаку) являются частью китайской территории, а острова Лианкур (яп. Ткэсима) находятся в прибрежных водах Южной Кореи, сообщает 24 августа газета «Жэньминь жибао».
Карта была обнародована японским историком Норио Кубои во время презентации корейского издания его книги об островах Лианкур, которая проходила в южнокорейском городе Пусан 24 августа.
Как заявляет крупнейшее южнокорейское информационное агентство «Рёнхап», на карте острова Сенкаку отмечены тем же цветом, что и китайский материк, что говорит о их принадлежности Китаю.
Японский историк Норио Кубои заявил, что японское правительство крайне не любит его книгу, на презентацию которой он приехал. Ученый утверждает, что он лишь хочет исследовать исторические факты, в связи с чем критикует японское правительство за подделку древних карт и искажение исторической правды о том, кому принадлежат острова Сенкаку и Лианкур.
Научный сотрудник Института японских исследований при Китайской академии общественных наук Лу Хао заявил, что книга Кубои выражает позицию японских исследователей эпохи Мэйдзи, в связи с чем является ценным доказательством суверенного права Китая на острова Сенкаку.
«Японское правительство, однако, отказывается признавать достоверность карты, и в то же самое время они ее же демонстрируют США, чтобы доказать свое право владения Бонинскими островами», — отметил Лу, добавив, что существует множество исторических доказательство китайского суверенитета над островами Сенкаку, а карта — это лишь одно из них.
Напомним, что весной 2017 года в Лондоне на известной книжной ярмарке London Book Fair был продемонстрирован сборник очерков о путешествиях «Шунь фэн сян сун», написанный китайским моряком во времена правления династии Мин. В нем говорится, что Сенкаку является «одним из последних островов китайской земли, перед которой раскинулось бескрайнее синее море».
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