Пекин, 25 августа, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Старинная карта Японии представила очередные доказательства того, что острова Дяоюйдао (яп. Сенкаку) являются частью китайской территории, а острова Лианкур (яп. Ткэсима) находятся в прибрежных водах Южной Кореи, сообщает 24 августа газета «Жэньминь жибао».

Jackopoid Острова Сенкаку (Дяоюйдао)

Карта была обнародована японским историком Норио Кубои во время презентации корейского издания его книги об островах Лианкур, которая проходила в южнокорейском городе Пусан 24 августа.

Как заявляет крупнейшее южнокорейское информационное агентство «Рёнхап», на карте острова Сенкаку отмечены тем же цветом, что и китайский материк, что говорит о их принадлежности Китаю.

Японский историк Норио Кубои заявил, что японское правительство крайне не любит его книгу, на презентацию которой он приехал. Ученый утверждает, что он лишь хочет исследовать исторические факты, в связи с чем критикует японское правительство за подделку древних карт и искажение исторической правды о том, кому принадлежат острова Сенкаку и Лианкур.

Научный сотрудник Института японских исследований при Китайской академии общественных наук Лу Хао заявил, что книга Кубои выражает позицию японских исследователей эпохи Мэйдзи, в связи с чем является ценным доказательством суверенного права Китая на острова Сенкаку.

«Японское правительство, однако, отказывается признавать достоверность карты, и в то же самое время они ее же демонстрируют США, чтобы доказать свое право владения Бонинскими островами», — отметил Лу, добавив, что существует множество исторических доказательство китайского суверенитета над островами Сенкаку, а карта — это лишь одно из них.

Напомним, что весной 2017 года в Лондоне на известной книжной ярмарке London Book Fair был продемонстрирован сборник очерков о путешествиях «Шунь фэн сян сун», написанный китайским моряком во времена правления династии Мин. В нем говорится, что Сенкаку является «одним из последних островов китайской земли, перед которой раскинулось бескрайнее синее море».

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